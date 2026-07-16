Mit 13,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern allein im Ersten war das zweite WM-Halbfinale am Mittwochabend nochmal deutlich gefragter als die Partie am Abend zuvor. Wenig verwunderlich also, dass die Konkurrenz dagegen nicht ankommen konnte. Am besten gelang es noch dem ZDF, das auf die erprobte Krimi-Strategie setzte und mit "Friesland - Haifischbecken" ab 20:15 Uhr immerhin 2,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer anlocken konnte. Das entsprach sehr ordentlichen 13,5 Prozent Marktanteil. Einen weiteren "Friesland"-Krimi wollten direkt im Anschluss dann aber nur noch 1,93 Millionen Personen sehen, der Marktanteil sank auf 8,2 Prozent.

Unter den Privaten schlug sich noch RTL am besten. Eine "Stern TV Reportage" über den "Fastfood-Hype" wollten 0,58 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sehen, was 2,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 4,0 Prozent erzielt, 3,6 Prozent waren es bei den 14- bis 59-Jährigen. "Stern TV", das ab 22:15 Uhr ran musste, lag bei Marktanteilen von 3,2 (14-49) und 3,0 Prozent (14-59).

Sat.1 kam mit "111 verrückte Vollprofis" auf 2,3 Prozent Marktanteil in der klassischen wie auch erweiterten Zielgruppe und zählte insgesamt im Schnitt 0,46 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Das war immerhin mehr als die 340.000, die sich für "Ocean's 8" bei ProSieben entschieden. Hier lag der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe bei nur 1,8 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 2,2 Prozent ein bisschen besser aus. "Nur noch ein kleiner Gefallen" stand danach mit 1,9 (14-49) und 1,4 (14-59) Prozent noch schlechter da.

Kabel Eins ging mit der "Stunde der Patrioten" komplett unter: 0,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, 0,9 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen wurden hier gemessen. 280.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren insgesamt dabei. "Wir waren Helden" steigerte sich später am Abend aber auf über 3 Prozent Marktanteil, wobei hier die lange Sendezeit bis nach 1 Uhr nachts eine Rolle spielte. RTLzwei erzielte mit "Bella Italia - Camping auf Deutsch" einen Marktanteil von 1,7 Prozent in der klassischen und 2,1 Prozent in der erweiterten Zielgruppe. Hier waren 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer insgesamt mit dabei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;