Nachdem die Fußball-WM nun bis aufs Finale und das Spiel um Platz 3 inzwischen vorüber ist, wagen sich auch erste Sender wieder mit frischem Programm an den Start. Bei ProSieben etwa startete mit "Born Famous" eine neue Dokusoap, die (inzwischen erwachsene) Sprösslinge prominenter Eltern mit der Kamera begleitet. Trotz einer überschaubaren Konkurrenz, die überwiegend weiter aus Wiederholungen bestand, konnte der Neustart allerdings aus Quotensicht nicht überzeugen.

So sahen ab 20:15 Uhr im Schnitt insgesamt nur 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu, das entsprach beim Gesamtpublikum einem Marktanteil von 1,9 Prozent. Und auch in den jüngeren Altersgruppen lagen die Marktanteile nicht auf einem ausreichenden Niveau: 4,9 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen, 3,3 Prozent in der erweiterten Zielgruppe 14-59. Im Anschluss lief dann das neue Dating-Format "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" - mit nur 3,2 und 3,0 Prozent in der klassischen Zielgruppe gingen die beiden Folgen aber noch deutlicher unter. Die Gesamt-Reichweite lag bei 0,18 und 0,13 Millionen.

Deutlich zufriedener dürfte man bei ProSiebenSat.1 da schon mit der Performance von Kabel Eins sein. Dort meldete sich Peter Giesel mit "Achtung Abzocke" mit starken 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen zurück, eine alte Folge lief im Anschluss mit 8,1 Prozent sogar noch besser. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 lagen die beiden Ausgaben mit 5,1 und 6,3 Prozent Marktanteil ebenfalls im grünen Bereich. Insgesamt hatten im Schnitt 520.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ab 20:15 Uhr eingeschaltet.

Genauso viele Leute erreichte Sat.1 mit einer Wiederholung von "Hast du Töne?" um 20:15 Uhr, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 4,5 Prozent allerdings ein ganzes Stück niedriger als bei Kabel Eins, bei den 14- bis 59-Jährigen mit 4,3 Prozent ebenso. RTLzwei kam mit "Zuhause im Glück" auf für Senderverhältnisse ordenltiche 4,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe und zählte ebenfalls rund eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;