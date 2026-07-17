Das Erste hat den WM-freien Donnerstagabend klar für sich entschieden: 4,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen sich die Wiederholung des Krimis "Tod am Rennsteig - Auge um Auge" an, das entsprach einem hervorragenden Marktanteil von 25,7 Prozent. Während der klare Sieg beim Gesamtpublikum zu erwarten war, ist das Abschneiden in der jüngeren Altersgruppe durchaus etwas überraschend. Für gewöhnlich tun sich Krimis hier etwas schwer, "Tod am Rennsteig" war aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 12,0 Prozent Marktanteil ein voller Erfolg, in der Altersgruppe 14-59 reichte es sogar für 16,1 Prozent.

Beim jungen Publikum 14-49 musste sich die ARD in der Primetime nur Vox geschlagen geben. Dort sorgte "Das A-Team - Der Film" für stolze 13,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe - und damit den besten Wert für Vox auf diesem Sendeplatz seit 2019. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 reichte es für 9,2 Prozent Marktanteil, insgesamt schauten im Schnitt 740.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zu. "Fast & Furious 6" konnte im Anschluss dieses Quotenniveau nicht halten und musste sich mit 7,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zufrieden geben.

Auf US-Ware setzte am Donnerstagabend ausnahmsweise auch das ZDF: Dort lief der Film "The Lost City - Das Geheimnis der verlorenen Stadt". 2,14 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen hier zu, das waren fast so viele wie bei der Free-TV-Premiere 2024 bei RTL. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum war für ZDF-Verhältnisse mit 11,9 Prozent trotzdem unterdurchschnittlich, bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es aber für 9,1 Prozent und damit einen Wert deutlich über dem ZDF-Senderschnitt.

RTL wiederholte unterdessen ein weiteres Mal die Eigenproduktion "Duell der Brüder - Die Geschichte von Adidas und Puma" und erzielte damit nochmal sehr ordentliche 9,7 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Bei den 14- bis 59-Jährigen waren allerdings nicht mehr als 7,6 Prozent Marktanteil drin, insgesamt sahen im Schnitt 950.000 Personen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;