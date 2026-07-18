Sowohl ARD und ZDF haben am späten Freitagabend auf Comedy gesetzt und damit jeweils gute Quoten erzielt - auch bei den Jüngeren. Das gilt allen voran für eine neue "heute show extra"-Ausgabe, in der sich Valerie Niehaus ab 22:29 Uhr mit der "unglaublichen Geschichte von Gianni Infantino" befasste. Durchschnittlich 1,93 Millionen Zuschauerinnen un Zuschauer sahen die Sendung und sorgten somit für 13,8 Prozent Marktanteil.

Aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen wusste das "heute-show extra" zu überzeugen: Dort bewegte sich das Format mit 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie einem Marktanteil von 12,7 Prozent deutlich über dem Senderschnitt - nur "Tagesschau", "GZSZ" und "RTL aktuell" verbuchten am Freitag eine höhere Reichweite in dieser Altersgruppe. Etwas schwächer lief es danach jedoch für "heute-show extra - Das Quiz", das aber noch gute 8,1 bei den Jüngeren Prozent schaffte und insgesamt 1,35 Millionen Menschen vor dem Fernseher hielt.

Parallel zu den "heute-show"-Specials lief im Ersten das Bühnenprogramm von Torsten Sträter, das ebenfalls sein Publikum fand. "Mach mal das große Licht an" kam auf 1,46 Millionen Menschen und 11,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, während es bei den 14- bis 49-Jährigen für 10,1 Prozent reichte. Dort überzeugten im Vorfeld schon die "Tagesthemen" mit einem zweistelligen Marktanteil.

Und auch zum Start in den Abend überzeugten die Öffentlich-Rechtlichen: Wähend der ARD-Film "Die Beste zum Schluss" von 3,09 Millionen Personen gesehen wurde, erreichte "Der Alte" im ZDF sogar 3,83 Millionen, die 21,5 Prozent Marktanteil beim Gesamtpubikum entsprachen. Einzig am späten Abend tat sich das ZDF schließlich schwer: Mit dem Start der neuen "Song Trip"-Staffel fiel der Sender ab 23:36 Uhr auf 450.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zurück, die nur noch für 5,4 Prozent Marktanteil sorgten. Auch beim jungen Publikum tat sich das Format mit 3,9 Prozent - trotz des "Rückenwinds" aus dem "heute-show"-Kosmos - ziemlich schwer.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;