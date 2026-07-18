"Gute Zeiten, schlechte Zeiten" blickt auf eine sehr starke Woche zurück. Mit im Schnitt 16,9 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen war es für die RTL-Soap die zweierfolgreichste Woche des bisherigen Jahres. Bereits der Montag lief mit 18,8 Prozent ausgesprochen gut und markierte sogar einen neuen Bestwert für 2026, am Donnerstag reichte es für ähnlich starke 18,0 Prozent.

Zum Wochenabschluss punktete "GZSZ" zudem noch einmal mit 17,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. Bemerkenswert: In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen, auf die man in Köln bekanntlich besonders schaut, lief es für die Soap ein ganzes Stück schwächer - mit 10,8 Prozent kann man aber freilich ebenfalls zufrieden sein. Insgesamt lockte die Soap am Freitag im Schnitt 1,19 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer vor den Fernseher.

"Alles was zählt" konnte zuvor nicht mithalten und kam in beiden Zielgruppe nur auf Marktanteile von 10,5 und 8,2 Prozent, verlor damit also im Vergleich zu "RTL aktuell" kräftig. Die Nachrichten waren auch am Freitag wieder eine Bank für den Privatsender und erreichten ab 18:45 Uhr im Schnitt 2,06 Millionen Menschen - kein anderes RTL-Format war gefragter. Bei den 14- bis 49-Jährigen überzeugte "RTL aktuell" zudem mit starken 20,5 Prozent Marktanteil. Es war bereits das dritte Mal in dieser Woche, dass die Sendung die Marke von 20 Prozent übersprang.

Und auch in der Primetime konnte RTL am Freitag überzeugen: Nachdem die Wiederholung von "50 Jahre Musikvideos" zunächst mit einer Million Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 11,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe punktete, war schließlich auch auf das "Nachtjournal" mit stolzen 15,3 Prozent Verlass. Ebenfalls gut lief es daneben für ProSieben, wo "Aquaman" um 20:15 Uhr immerhin 9,1 Prozent erzielte. Sat.1 kam indes trotz alter Folge mit seiner Spielshow "99" auf 7,8 Prozent.

Vox fuhr unter den großen Privatsendern hingegen zunächst am schlechtesten. Dort enttäuschte eine Wiederholung von "First Dates Hotel" mit insgesamt nur 320.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 3,8 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe. "Das A-Team - Der Film" konnte den Wert im weiteren Verlauf des Abends aber zumindest noch auf 6,3 Prozent steigern, ehe "Medical Detectives" im Nachtprogramm sogar für bis zu 19,4 Prozent sorgten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;