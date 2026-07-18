Die Tour de France bleibt weiterhin ein schöner Quoten-Erfolg und hat am Freitag erstmals in diesem Jahr - abseits der Wochenend-Etappen - die Millionen-Marke im Ersten geknackt. Durchschnittlich 1,06 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer waren über fast vier Stunden hinweg im Schnitt dabei, sodass der Marktanteil schon beim Gesatpublikum bei 13,0 Prozent lag.

Wie bereits an den vergangenen Tagen lief es zudem bei den 14- bis 49-Jährigen noch besser: Dort überzeugte die Tour sogar mit starken 16,5 Prozent, sodass der Sender zu diesem Zeitpunkt als klarer Marktführer hervorging. Das war allerdings streng genommen nur die halbe Wahrheit, denn die parallele Live-Übertragung bei Eurosport 1 sammelte weitere 4,1 Prozent Marktanteil ein, sodass die Tour de France am Freitagnachmittag zusammengerechnet auf mehr als 20 Prozent kam. Insgesamt verzeichnete Eurosport im Schnitt 200.000 Radsport-Fans.

Im Ersten blieben derweil auch nach der Tour die Quoten hoch - dank "Gefragt - gejagt", das sich auf 1,93 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 17,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum steigerte. Punkten konnte das Quiz mit Alexander Bommes daneben auch beim jungen Publikum, wo der Marktanteil mit 12,8 Prozent ebenfalls deutlich über dem Senderschnitt lag.

Das ZDF zeigte sich unterdessen am Nachmittag von der Tour de France weitgehend unbeeindrickt und kam etwa mit "Bares für Rares" auf 1,75 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 21,9 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, ehe die "Rosenheim-Cops" danach sogar 24,8 Prozent erzielten. Mit 2,16 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern erzielte die Serien-Wiederholung um 16:13 Uhr eine höhere Reichweite als jede Sendung eines Privatsenders an diesem Tag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;