Der Rücktritt von Jens Spahn als Vorsitzender der Unions-Bundestagsfraktion war am Samstag nicht nur politisch das beherrschende Thema. Der Blick auf die TV-Quoten zeigt, dass der Rücktritt auf großes öffentliches Interesse stieß: Gleich sechs Informationssendungen landeten in den Top 10. Dabei ging die "Tagesschau" als meistgesehene Sendung des Tages hervor: Alleine im Ersten schalteten um 20:00 Uhr im Schnitt 4,27 Millionen Menschen ein, die einem starken Marktanteil von 26,7 Prozent entsprachen. Bei den 14- bis 49-Jährigen trieben durchschnittlich 620.000 Zuschauerinnen und Zuschauer den Marktanteil der "Tagesschau" gar auf 28,2 Prozent.

Dazu kommt, dass auch der anschließende "Brennpunkt" mit 19,7 Prozent in dieser Altersgruppe überaus gefragt war. Insgesamt sahen 3,91 Millionen Menschen die Sondersendung, ehe sich später am Abend noch einmal 2,48 Millionen in den "Tagesthemen" informierten. Im ZDF wiederum brachte es die "heute"-Sendung um 19:00 Uhr zunächst auf 2,56 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 20,8 Prozent Marktanteil. Ein anschließendes "ZDF Spezial" hielt noch 2,06 Millionen vor dem Fernseher. Die Reichweite des "heute-journals" fiel später mit 2,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern zudem höher aus als zuvor bei einer "Wilsberg"-Wiederholung. Immerhin 880.000 Menschen interessierten sich am späten Abend dann übrigens noch für die Spezial-Ausgabe von "Aspekte" zur jüngsten "Anstalt"-Debatte.

Derweil waren auch bei RTL die Nachrichten am Samstag die klare Nummer eins: Dort sorgte "RTL aktuell" für 1,63 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen sehr guten Marktanteil von 18,5 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Freuen kann man sich in Köln aber auch über die Quoten seines Nachrichtensenders: Auf einen starken Tagesmarktanteil von 2,1 Prozent brachte es ntv im Schnitt - auch hier sorgte der Spahn-Rücktritt augenscheinlich für Aufwind. Konkurrent Welt lag mit 1,9 Prozent knapp dahinter und auch Phoenix punktete mit richtig guten 1,6 Prozent beim jungen Publikum.

Abseits von alldem war es vor allem der ARD-Krimi "Mordlichter - Tod auf den Färöer Inseln", der auf großes Interesse stieß: 3,06 Millionen Menschen entsprachen ab 20:29 Uhr einem Gesamt-Marktanteil von 17,7 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen wiederum war es der Spielfilm "Fifty Shades of Grey - Befreite Lust", der in der Primetime mit 10,5 Prozent am besten lief. In Sat.1 sorgte "Top Gun: Maverick" am späten Abend noch für gute 7,9 Prozent, während ein altes "Duell um die Welt" bei ProSieben auf 6,5 Prozent und RTL mit seinen "Legenden der Comedy" auf 6,1 Prozent kam. Das torreiche WM-Spiel um Platz 3 war hingegen zu später Stunde nur bei MagentaTV zu sehen, hierfür liegen also keine Quoten vor.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;