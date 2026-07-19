Wer heute einen Blick in unsere Zahlenzentrale wirft, in der jeden Tag exklusiv ein Ranking der 20 Sender mit den höchsten Marktanteilen beim Gesamtpublikum sowie in den Zielgruppen 14-49 und 14-59 veröffentlicht wird, dem sticht am Ende der Tabelle in der klassischen Zielgruppe ein Sender ins Auge, der dort noch nie zu sehen war: Sky One. Mit einem Tagesmarktanteil von 1,6 Prozent lag der Pay-TV-Sender Sky One gleichauf mit Phoenix auf dem 20. Platz.

Gelungen ist das mit einem Programm, das aus einem Mix bekannter US-Krimiserien bestand. Während die Marktanteile bis in die Mittagsstunden zunächst noch auf sehr überschaubarem Niveau lagen, weist die AGF ab 13:42 Uhr mit einer Folge von "The Rookie" plötzlich eine regelrechte Quoten-Explosion auf 4,6 Prozent beim jungen Publikum aus - während für eine andere "Rookie"-Folge direkt davor nur 0,2 Prozent gemessen wurden. Die Gesamt-Reichweite erhöhte sich von 0,002 auf 0,052 Millionen. Auf diesem Reichweiten-Niveau sorgen allerdings freilich schon einzelne Panel-Haushalte für gewaltige Ausschläge.

In jedem Fall blieb laut AGF-Messung der Marktanteil von Sky One bei den 14- bis 49-Jährigen dann über Stunden auf sehr hohem Niveau. Zwei "Elsbeth"-Folgen am Nachmittag kamen ebenfalls auf 4,6 und 4,5 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, "Ghosts" und "Bull" bewegten sich im weiteren Verlauf des Nachmittags um die 4-Prozent-Marke. Die Gesamt-Reichweite bewegte sich quasi gar nicht und lag bis in den Abend zwischen 50.000 und 60.000, so zumindest die Messung von AGF und GfK. In der Primetime kamen zwei Folgen von "The Rookie" schließlich noch auf 2,6 und 2,5 Prozent, ehe ab 22:30 Uhr bei "Navy CIS" plötzlich wieder eine Reichweite von 0,000 Millionen 14- bis 49-Jährigen gemessen wurde.

Mit einem Tagesmarktanteil von 1,6 Prozent lag Sky One bei den 14- bis 49-Jährigen nicht weit hinter Kabel Eins, das mit 2,0 Prozent in dieser Altersgruppe einen richtig schlechten Tag erwischte. Auch dort liefen den ganzen Tag über US-Krimi-Serien - und zwar teils die gleichen wie bei Sky One. "Elsbeth" bestritt dort die Primetime, kam aber nicht über Werte zwischen 0,7 und 2,0 Prozent hinaus. Insgesamt sahen aber freilich deutlich mehr Leute zu als bei Sky One, in der Spitze waren es 420.000. Und schon wenn man auf die erweiterte Zielgruppe 14-59 blickt, hellt sich das Bild mit bis zu 3,3 Prozent Marktanteil deutlich auf. Der Tagesmarktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen fiel für Kabel Eins dann mit 3,9 Prozent dann auch fast doppelt so hoch aus. Hier lag der Sender klar vor ProSieben (3,4 Prozent) und RTLzwei (3,0 Prozent).

Doch nochmal zurück zur klassischen Zielgruppe 14-49: Bis auf Platz 8 ging es am Samstag für Comedy Central nach vorne, der Tagesmarktanteil lag mit 2,9 Prozent nur minimal unter dem von RTLzwei und dem ZDF, die beide 3,0 Prozent erzielten. Auch ZDFinfo war mit 2,8 Prozent sehr gut im Geschäft, der Disney Channel erreichte gute 2,2 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;