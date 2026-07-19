Eigentlich begann der Samstag für Sat.1 nicht gerade berauschend. Mit 0,0 Prozent Marktanteil startete der Folgen-Reigen der aus dem Vorabend verbannten Dailysoap "Frieda - Mit Feuer und Flamme" bei den 14- bis 49-Jährigen in den frühen Morgenstunden in den Tag. Und auch wenn zwischenzeitlich mal 10,8 Prozent drin waren - schon um 8 Uhr war die Serie wieder bei nur noch 0,2 Prozent angekommen. Auch um 12 Uhr enttäuschte eine alte Folge von "Richter Alexander Hold" mit desolaten 0,7 Prozent beim jungen Publikum.

Umso bemerkenswerter, dass das "Sat.1-Frühstücksfernsehen am Samstag" dazwischen augenscheinlich einen echten Einschaltimpuls in der Zielgruppe darstellte. Mit durchschnittlich 80.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren erzielte die Sendung über drei Stunden hinweg einen richtig guten Marktanteil von 10,9 Prozent und markierte damit ganz nebenbei auch noch einen neuen Jahresbestwert. Es war erst das vierte Mal überhaupt, dass der Sendung in diesem Jahr ein zweistelliger Marktanteil gelang. Auch in der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen punktete die Samstags-Ausgabe mit guten 9,0 Prozent. Insgesamt waren im Schnitt 270.000 Personen ab 9 Uhr dabei.

Marktanteils-Trend: Sat.1-Frühstücksfernsehen am Samstag Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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14-49 Jahre

Einen noch größeren Erfolg stellte am Nachmittag allerdings die Tour de France im Ersten dar. Deren Live-Übertragung brachte es mit 1,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern auf einen Rekord für die diesjährige Frankreich-Rundfahrt. Sehr gute 16,7 Prozent Marktanteil erzielte der Sender beim Gesamtpublikum, ähnlich starke 15,7 Prozent waren es bei den 14- bis 49-Jährigen. Weitere 260.000 Fans waren darüber hinaus bei Eurosport 1 dabei, wo man sich über einen ebenfalls tollen Marktanteil von 4,8 Prozent in der klassischen Zielgruppe freuen kann.

Und auch die Formel 1 fand am Samstag ihr Publikum. Während das Qualifying zum Großen Preis von Belgien gegen 16 Uhr bei Sky bereits auf 200.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie überzeugende 7,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen kam, überzeugte die parallele Free-TV-Übertragung bei RTL sogar mit 12,6 Prozent. Insgesamt verfolgten hier immerhin 600.000 Zuschauerinnen und Zuschauer die Quali - doppelt so viele wie im Anschluss beim "Blaulicht-Report" dran blieben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.9; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;