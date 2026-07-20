Auch wenn das WM-Finale am Sonntagabend mit über 17 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern dominierte - auf den "Tatort" wollten viele trotzdem nicht verzichten. Trotz Wiederholung erreichte die ARD-Krimireihe mit der erstmals 2024 ausgestrahlten Münster-Folge "Unter Gärtnern" durchschnittlich 4,90 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem hervorragenden Marktanteil von 18,3 Prozent beim Gesamtpublikum entsprachen. Ein toller Wert, erst recht, wenn man bedenkt, dass die zweite Hälfte des "Tatorts" in direkter Konkurrenz zum Endspiel lief.

Ab 21:45 Uhr gingen die Quoten des Ersten dann allerdings deutlich zurück: So sahen nur noch 1,53 Millionen Menschen die Krimireihe "Brokenwood", ehe bei den "Tagesthemen" ab 23:18 Uhr lediglich 630.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dabei blieben. Das Drama "Der Wald in mir" kam zu später Stunde schließlich sogar auf gerade mal noch 170.000 Personen, die 1,1 Prozent Marktanteil entsprachen. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil zu diesem Zeitpunkt bei desolaten 0,3 Prozent. Für die kurze "Tagesschau"-Ausgabe, die nach 1 Uhr lief, wurden sogar 0,0 Prozent in dieser Altersgruppe ausgewiesen. Zum Vergleich: Eine parallele "heute Xpress"-Ausgabe erreichte im ZDF fast zwei Millionen Menschen sowie 37,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen.

Mit Blick aufs junge Publikum tat sich übrigens auch der "Tatort" um 20:15 Uhr deutlich schwerer: Mit 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren sowie 4,3 Prozent Marktanteil bewegte sich der Krimi aber trotzdem noch vor der privaten Konkurrenz, die komplett unterging. Hier schlug sich ProSieben mit "Captain Marvel" noch am besten: Insgesamt 770.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 3,0 Prozent in der Zielgruppe wurden hiermit zum Start in den Abend erzielt. Bei RTL schaffte "Sing - Die Show deines Lebens" hingegen nur 1,6 Prozent, während "Bridget Jones" in Sat.1 mit 1,5 Prozent enttäuschte.

Am späten Abend sackten die Quoten zudem noch weiter ab: So blieb die "Bridget Jones"-Fortsetzung ab 22:17 Uhr bei 0,6 Prozent hängen, während ProSieben mit "Aquaman" auf 1,0 Prozent kam. RTL wiederum schickte "Stern TV am Sonntag" mit 1,1 Prozent in ein völlig aussichtsloses Rennen. Nichts zu holen gab's daneben auch für Vox, wo "Hot oder Schrott" mit 1,3 Prozent Marktanteil ebenso blass blieb wie die "Trucker Babes", die mit 1,2 Prozent in den Abend starteten. RTLzwei kam mit "Eis am Stiel" derweil zunächst auf 1,3 Prozent, fiel mit dem zweiten Teil aber auf 0,6 Prozent zurück.

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