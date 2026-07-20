Weil das Viertelfinale zwischen Frankreich und Marokko erst um 22 Uhr angepfiffen wurde, verschob sich die Ausstrahlung des NDR-Satiremagazins "Extra 3" im Ersten auf 0:30 Uhr, erreichte trotz der späten Stunde an dem Abend aber trotzdem schon 1,44 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Viele haben sich die Sendung aber dann doch lieber zeitversetzt angeschaut: Im Nachhinein kletterte die Reichweite nochmal um 390.000 auf 1,83 Millionen - damit war es die Sendung mit dem höchsten Nachschlag nach der endgültigen Gewichtung der Quoten in der Woche zwischen dem 6. und 12. Juli.

Die Marktanteile lagen angesichts des Vorlaufs durch die Fußball-WM in Kombination mit der späten Sendezeit ohnehin schon auf Rekord-Niveau, im Nachhinein ging's auch hier nochmal deutlich nach oben: Beim Gesamtpublikum stehen nun 30,7 Prozent zu Buche, bei den 14- bis 49-Jährigen sogar 36,7 Prozent, beide Male über vier Prozentpunkte mehr als vorläufig ausgewiesen. Auch beim Spiel Frankreich - Marokko gab's im Nachhinein noch einen Nachschlag von 0,31 Millionen auf die zunächst ausgewiesene Reichweite - hier dürfte aber weniger die zeitversetzte Nutzung eine Rolle gespielt haben als die Einberechnung von Livestreams.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA extra 3 09.07.

00:30 1,83

(+0,39) 30,7%

(+4,1%p.) 0,53

(+0,11) 36,7%

(+4,4%p.) ZDFsportstudio live-FIFA WM 2026: Portugal-Spanien 06.07.

21:00 10,04

(+0,32) 43,4%

(-0,1%p.) 3,16

(+0,15) 56,1%

(0,0%p.) Fußball-WM 2026: Frankreich - Marokko 09.07.

22:00 8,73

(+0,31) 49,2%

(+0,1%p.) 2,39

(+0,15) 57,7%

(+0,7%p.) Tagesthemen 09.07.

22:52 8,28

(+0,29) 46,3%

(+0,2%p.) 2,40

(+0,14) 57,3%

(+0,6%p.) heute journal / Wetter 06.07.

21:52 9,74

(+0,27) 41,9%

(-0,1%p.) 3,05

(+0,14) 53,7%

(0,0%p.) ZDFsportstudio live-FIFA WM 2026: Spanien-Belgien 10.07.

21:00 8,83

(+0,25) 42,9%

(-0,1%p.) 2,44

(+0,09) 54,8%

(-0,2%p.) Fußball-WM 2026: Argentinien - Ägypten 07.07.

18:01 6,63

(+0,25) 35,7%

(+0,5%p.) 1,60

(+0,13) 45,9%

(+1,2%p.) Aktenzeichen XY... Vermisst 08.07.

20:15 3,85

(+0,21) 19,3%

(+0,4%p.) 0,66

(+0,09) 21,1%

(+1,6%p.) heute journal / Wetter 10.07.

21:51 8,09

(+0,20) 39,1%

(0,0%p.) 2,14

(+0,07) 49,0%

(+0,3%p.) ZDFsportstudio live-FIFA WM 2026: Moderation 06.07.

20:48 7,60

(+0,20) 35,4%

(-0,2%p.) 2,28

(+0,10) 48,5%

(0,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 06.07.-12.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 00:00 und 23:59 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Das größte nachträgliche Plus der WM-Spiele aus der besagten Woche 6.-12.7. verzeichnete aber die Achtelfinal-Partie zwischen Portugal und Spanien, die sich nachträglich noch auf 10,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer steigerte. Es war somit nach dem Eröffnungsspiel erst die zweite Partie ohne deutsche Beteiligung, die die 10-Millionen-Marke knacken konnte. Später gelang das dann aber auch noch den beiden Halbfinal-Spielen sowie dem Finale locker, hier liegen die endgültig gewichteten Werte aber noch nicht vor.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 10.07.

19:37 1,38

(+0,15) 9,4%

(+0,8%p.) 0,41

(+0,12) 20,5%

(+4,3%p.) Markus Lanz 08.07.

23:18 1,13

(+0,13) 14,0%

(+1,0%p.) 0,18

(+0,06) 10,4%

(+2,8%p.) Alles was zählt 10.07.

19:07 1,09

(+0,07) 8,3%

(+0,4%p.) 0,21

(+0,05) 13,6%

(+1,9%p.) Das große Backen - Die Profis 11.07.

20:14 0,18

(+0,07) 1,1%

(+0,4%p.) 0,06

(+0,04) 2,7%

(+1,8%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 06.07.

19:37 1,49

(+0,10) 7,9%

(+0,4%p.) 0,43

(+0,07) 14,6%

(+1,7%p.) Aktenzeichen XY... Vermisst 08.07.

20:15 3,85

(+0,21) 19,3%

(+0,4%p.) 0,66

(+0,09) 21,1%

(+1,6%p.) Alles was zählt 09.07.

19:07 1,27

(+0,06) 8,7%

(+0,2%p.) 0,31

(+0,05) 15,4%

(+1,6%p.) Death in Paradise 10.07.

20:14 0,93

(+0,15) 5,4%

(+0,7%p.) 0,10

(+0,04) 4,0%

(+1,5%p.) Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof 10.07.

18:59 0,61

(+0,10) 4,7%

(+0,7%p.) 0,06

(+0,02) 3,9%

(+1,4%p.) Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof 06.07.

18:59 0,73

(+0,08) 4,5%

(+0,4%p.) 0,13

(+0,03) 5,9%

(+1,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 06.07.-12.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Überraschend ist das große Plus für die Wiederholung des Finales von "Das große Backen - Die Profis" bei Joyn. Dort verdreifachte sich der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen nachträglich noch von 0,9 auf 2,7 Prozent, die Gesamt-Reichweite kletterte von 0,11 auf 0,18 Millionen. Bei der Erstausstrahlung von Sat.1 lag das nachträgliche Reichweiten-Plus diesmal hingegen nur bei rund 30.000, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sank sogar minimal auf 9,4 Prozent.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-59)

ab 3 14-59 Sendung Datum RW MA RW MA Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 10.07.

19:37 1,38

(+0,15) 9,4%

(+0,8%p.) 0,63

(+0,13) 13,9%

(+2,2%p.) Markus Lanz 08.07.

23:18 1,13

(+0,13) 14,0%

(+1,0%p.) 0,41

(+0,09) 11,8%

(+2,0%p.) Inspector Barnaby 06.07.

23:22 0,93

(+0,09) 11,5%

(+0,6%p.) 0,18

(+0,06) 5,3%

(+1,6%p.) Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof 10.07.

18:59 0,61

(+0,10) 4,7%

(+0,7%p.) 0,15

(+0,05) 3,8%

(+1,3%p.) The Rookie 09.07.

20:56 0,42

(+0,12) 2,2%

(+0,5%p.) 0,25

(+0,09) 3,9%

(+1,3%p.) Death in Paradise 10.07.

20:14 0,93

(+0,15) 5,4%

(+0,7%p.) 0,28

(+0,08) 5,0%

(+1,2%p.) Grantchester 08.07.

22:32 0,66

(+0,10) 4,9%

(+0,6%p.) 0,15

(+0,07) 3,0%

(+1,2%p.) Gute Zeiten, Schlechte Zeiten 06.07.

19:37 1,49

(+0,10) 7,9%

(+0,4%p.) 0,73

(+0,09) 11,7%

(+1,1%p.) Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof 06.07.

18:59 0,73

(+0,08) 4,5%

(+0,4%p.) 0,27

(+0,06) 5,2%

(+1,1%p.) Aktenzeichen XY... Vermisst 08.07.

20:15 3,85

(+0,21) 19,3%

(+0,4%p.) 1,41

(+0,14) 20,5%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 06.07.-12.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer acht Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher immer montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;