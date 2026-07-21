Anlässlich der bevorstehenden 1000. Folge ist "Gefragt - gejagt" in dieser Woche mit doppelter Dosis im ARD-Vorabendprogramm zu sehen. Zum Start war das Format am Montag schon mal erwartungsgemäß erfolgreich, allen voran auf seinem angestammten Sendeplatz um 18:00 Uhr. Durchschnittlich 1,92 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entschieden sich für die Quizshow und sorgten damit für einen starken Marktanteil von 16,1 Prozent. Eine weitere Folge steigerte sich danach noch leicht auf 1,97 Millionen Personen, die zu diesem Zeitpunkt 12,7 Prozent entsprachen.

Bei den 14- bis 49-Jährigen wiederum lag der Marktanteil ab 18:47 Uhr noch bei soliden 7,3 Prozent, nachdem die erste "Gefragt - gejagt"-Folge des Abends noch auf 10,2 Prozent gekommen war. Parallel dazu schaffte übrigens auch eine Wiederholung der ZDF-Krimiserie "SOKO Potsdam" einen zweistelligen Marktanteil beim jungen Publikum - was eher ungewöhnlich ist. Mit 10,3 Prozent war die Serie überraschend so erfolgreich wie noch nie. Insgesamt lief es ohnehin einmal mehr richtig gut: 2,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer entsprachen tollen 22,9 Prozent Marktanteil.

Ohnehin konnte sich das ZDF einmal mehr auf seine Daytime verlassen: So erzielte "Bares für Rares" um 15:05 Uhr starke 26,0 Prozent Marktanteil, ehe "heute - in Europa" auf 26,6 Prozent kam. "Die Rosenheim-Cops" brachten es mit 2,36 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern schließlich gar auf 27,7 Prozent Marktanteil. Bei den 14- bis 49-Jährigen tat sich die Serie mit 4,2 Prozent hingegen deutlich schwerer. "Bares für Rares" hatte zuvor allerdings auch hier noch mit beachtlichen 15,4 Prozent überzeugt, nachdem die "Küchenschlacht" bereits 13,8 Prozent in dieser Altersklasse erzielte. Noch stärker schnitt jedoch "heute - in Deutschland" ab, das um 14 Uhr auf herausragende 18,0 Prozent beim jungen Publikum kam.

Für Das Erste gab es im Nachmittagsprogramm hingegen nichts zu holen. Ohne Tour de France erreichten sowohl die Komödie "Verführung in 6 Gängen" als auch "Pfarrer Braun" jeweils nicht mal eine halbe Million Menschen. Und während "heute - in Deutschland" im ZDF mächtig abräumte, kam die "Tagesschau" parallel dazu nicht über 0,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen hinaus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;