Der Spartensender RTL Up hat am Montag einen bemerkenswerten Tagesmarktanteil von 3,8 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielt. Der Erfolg basiert dabei nicht zuletzt auf einer sehr starken Daytime mit stundenlangen Wiederholungen von Gerichtsshows und Scripted Realitys. So erzielte schon "Familien im Brennpunkt" am Vormittag bis zu 6,2 Prozent Marktanteil, ehe "Das Familiengericht" den Marktanteil am Nachmittag auf bis zu 8,4 Prozent trieb.

Starke Quoten gab es danach auch für den "Blaulicht-Report", der mit drei alten Folgen für Marktanteile zwischen 6,3 und 7,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen sorgte und damit sogar RTL hinter sich ließ. Dort taten sich die Gerichtsshows nämlich zumindest beim jungen Publikum ein ganzes Stück schwerer, allen voran "Barbara Salesch - Das Strafgericht", das ab 15 Uhr gerade einmal 2,0 Prozent Marktanteil in dieser Altersgruppe erzielte. Erfolgreich waren die Courtshows für RTL aber trotzdem - vor allem mit Blick auf die Gesamt-Reichweite. 830.000 Personen sahen Salesch, sogar über 900.000 waren danach bei Ulrich Wetzel dabei. Beim Gesamtpublikum reichte das für Marktanteile von 11,5 und 11,2 Prozent.

Neben RTL Up war am Montag aber auch das ZDF mit seinen Programmen in der Sparte erfolgreich: So überzeugte ZDFinfo mit einem Tagesmarktanteil von 3,2 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen, während ZDFneo mit insgesamt 5,6 Prozent auf den vierten Platz im Sender-Ranking vordrang - noch vor Vox und Sat.1. Hier konnte man sich vor allem auf "Inspector Barnaby" verlassen, der um 20:15 Uhr mit 1,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sämtliche Privatsender hinter sich ließ. Mit zwei weiteren Folgen der Krimireihe erzielte ZDFneo im weiteren Verlauf des Abends hervorragende Marktanteile von 10,4 und 11,8 Prozent beim Gesamtpublikum.

Stark war aber auch das ZDF: Dort setzte sich der Spielfilm "Briefe aus dem Jenseits" zunächst mit 3,89 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 19,4 Prozent Marktanteil an die Spitze, ehe das "heute-journal" diese Reichweite danach nahezu halten konnte. 3,83 Millionen Personen sahen das Nachrichtenmagazin, das damit starke 20,8 Prozent Marktanteil verbuchte. Ebenfalls erfolgreich war der ARD-Film "Oh la la - Wer ahnt denn sowas", der von insgesamt 3,13 Millionen Menschen gesehen wurde und daneben auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 9,2 Prozent Marktanteil punktete.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;