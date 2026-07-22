Dass die ZDF-Führung nur Stunden vor der Aufzeichnung der Jubiläumsausgabe der "Anstalt" entschieden, den seit Wochen geplanten Auftritt von Danger Dan und Igor Levit in der Jubiläumsausgabe der ZDF-Satiresendung gegen den Willen des "Anstalt"-Teams abzusagen, bescherte nicht nur dem Song "Keine Angst" ungeahnte Aufmerksamkeit, sondern auch der "Anstalt" selbst. Obwohl die Sendung diesmal ausnahmsweise schon vorab am Samstag online veröffentlicht wurde und dort bereits viele erreicht haben dürfte, fielen die linearen Quoten etwas höher aus als gewohnt.

So sahen am Dienstagabend ab 22:15 Uhr im Schnitt 1,79 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer zu, was trotz des Sendetermins in der sommerlichen Ferienzeit die bislang höchste Reichweite in diesem Jahr war (im Vergleich nur die vorläufig gewichteten Daten ohne zeitversetzte Nutzung). Der Marktanteil belief sich auf 13,9 Prozent beim Gesamtpublikum, 2,6 Prozentpunkte mehr als der bisherige Jahresschnitt. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag mit 11,5 Prozent sogar so hoch wie seit April vergangenen Jahres nicht mehr.

"Die Anstalt" erreichte damit um 22:15 Uhr mehr 14- bis 49-Jährigen als jedes Primetime-Format der Konkurrenz. Auch um 20:15 Uhr war das ZDF bereits ungewohnter Marktführer beim jungen Publikum: Eine Folge der Reihe "Am Puls", in der sich Dunja Hayali mit der Deutschen Bahn beschäftigte, erreichte gute 9,1 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, insgesamt hatten 2,11 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet, was 11,4 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. "Frontal: Im Schatten des Krieges" sahen sich im Anschluss 1,73 Millionen Personen an, die Marktanteile beliefen sich auf 9,5 Prozent beim Gesamtpublikum und 9,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Beim Gesamtpublikum lag um 20:15 Uhr Das Erste mit einer Wiederholung von "Die Kanzlei" vorn, die allerdings mit im Schnitt 2,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern trotzdem blass blieb, danach kam "In aller Freundschaft" noch auf eine Gesamt-Reichweite von 2,12 Millionen. Mehr Publikum hatten neben der "Tagesschau" und dem "heute-journal" auch die beiden ZDF-Serien "SOKO Köln" (2,91 Millionen) und "Die Rosenheim-Cops" (2,86 Millionen), die am Vorabend ebenfalls in Wiederholungen liefen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;