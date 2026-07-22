Doc Caro ist im Vox-Programm mit mehreren eigenen Formaten vertreten, am Dienstag strahlte der Sender nun obendrein auch noch einen Mitschnitt ihres Bühnenprogramms "Lebe jetzt!" aus. Das Interesse daran war allerdings begrenzt: Im Schnitt verfolgten nur rund eine halbe Million Zuschauerinnen und Zuschauer die Sendung, was 2,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum entsprach. In der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil mit 4,1 Prozent ebenso unter dem Soll wie bei den 14- bis 59-Jährigen, wo 3,8 Prozent erzielt wurden.

Dabei war die Konkurrenz am Dienstagabend sehr überschaubar und bestand überwiegend aus Wiederholungen. Eine Ausnahme bildete Sat.1 wo die zweite Staffel der Serie "Hunting Party - Die Mörderjagd" startete. Die erste Staffel lief im Frühjahr und tat sich nach einem ordentlichen Start vor allem beim jungen Publikum recht schwer. Die zweite Staffel steigerte sich nun bei den 14- bis 49-Jährigen wieder auf gute 7,0 Prozent und erklomm damit wieder den Höchstwert aus Staffel 1. Schon die zweite Folge musste sich dann allerdings mit 5,6 Prozent zufrieden geben. Bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es für ordentliche 6,4 und 5,9 Prozent Marktanteil, insgesamt schauten rund eine dreiviertel Million Menschen zu.

In beiden Zielgruppen-Definitionen war Sat.1 damit erfolgreicher als RTL, das nochmal "Haveltod - Ein Potsdam-Krimi" wiederholte und damit nicht über 4,5 Prozent (14-49) bzw. 6,0 Prozent (14-59) hinaus kam. Insgesamt lag die Reichweite aber bei recht ansehnlichen 1,58 Millionen, womit RTL der mit Abstand gefragteste Privatsender am Dienstagabend war. "Extra" erreichte im Anschluss 0,91 Millionen Personen, die Marktanteile zogen auf 8,5 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 8,3 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen in den jüngeren Altersgruppen deutlich an.

ProSieben erreichte mit einer Wiederholung von "Schlag den Star" unterdessen einen Marktanteil von 6,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen., Kabel Eins zeigte den Film "Nachts im Museum" und lag bei 4,1 Prozent in der klassischen Zielgruppe sowie 4,0 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Zufrieden mit der Primetime dürfte man bei RTLzwei sein: "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Rostock" und "Hartz und Herzlich - Tag für Tag Benz-Baracken" erzielten gute Marktanteile von 5,3 und 5,6 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und solide 3,8 und 4,2 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Dafür sah es dort diesmal am Nachmittag und Vorabend sehr mau aus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;