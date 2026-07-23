RTL blickt auf einen vor allem beim jungen Publikum sehr erfolgreichen Mittwochabend zurück. Um 20:15 Uhr lief dort die "Stern TV Reportage - Deutschland im Schnäppchenfieber" - die auch für den Sender ein echtes Schnäppchen war, weil es sich um eine günstige Zweitausstrahlung handelte. Anfang des Jahres war die Sendung schon einmal bei Vox zur besten Sendezeit zu sehen. Schon da erzielte sie sehr gute Quoten - bei der Wiederholung fielen sie nun aber sogar noch höher aus.

So erzielte die Sendung bei den 14- bis 49-Jährigen einen Marktanteil von 14,7 Prozent und machte RTL in der Primetime zum klaren Marktführer beim jungen Pulbikum. In der erweiterten Zielgruppe 14-59 lief es zwar nicht ganz so gut, auch dort war der Marktanteil aber zweistellig und lag mit 10,6 Prozent klar über dem RTL-Senderschnitt. Insgesamt hatten 1,32 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Zum Vergleich: Die Erstausstrahlung im Januar bei Vox hatten 1,04 Millionen Menschen verfolgt.

Der starke und vor allem passende Vorlauf bescherte im Anschluss dann auch "Stern TV" den besten Marktanteil des Jahres. Er fiel in der klassischen Zielgruppe mit 15,7 Prozent sogar noch höher aus als bei der Reportage direkt davor, bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es für hervorragende 12,8 Prozent. Insgesamt sahen sich im Schnitt 1,15 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer das Magazin an.

Es gibt allerdings auch schlechte Nachrichten: "Deutschland am Morgen" erreichte am Dienstag bei RTL im Schnitt nur 0,1 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer und damit so wenige wie noch nie seit dem Start der gemeinsamen Morgensendung mit ntv im Mai. Der Marktanteil belief sich auf nur 6,3 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 4,0 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Bei n-tv sahen weitere knapp 50.000 Personen zu, die Marktanteile beliefen sich auf 1,9 Prozent beim Gesamtpublikum und 1,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei "Punkt 12" war die RTL-Welt dann aber schon wieder in Ordnung, das Magazin erwischte mit 16,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und zumindest 11,7 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen einen guten Tag.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;