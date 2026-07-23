Am Mittwochabend bot das ZDF Jan Böhmermann mal wieder die große Bühne: Mit einer neuen Ausgabe von "Lass dich überwachen" durfte er in der Primetime um 20:15 Uhr an. Erneut gelang es mit der Show, ein überdurchschnittlich junges Publikum zum ZDF zu locken: Der Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei 11,3 Prozent und damit weit über dem üblichen ZDF-Schnitt. Hinter RTL belegten die Mainzer damit am Mittwochabend Platz 2 in dieser Altersgruppe.

Auch wenn man die Altersgruppe um zehn Jahre auf die 14- bis 59-Jährigen erweitert, sah es mit 9,6 Prozent Marktanteil noch gut aus. Das übliche ZDF-Publikum im gesetzteren Alter schaltete hingegen um: Die Gesamt-Reichweite belief sich auf für ZDF-Verhältnisse sehr schwache 1,13 Millionen, der Marktanteil lag bei 6,2 Prozent. Es war damit die bislang bei der linearen Ausstrahlung reichweitenschwächste Ausgabe des Formats, der bisherige Tiefstwert wurde um 300.000 unterboten. Streaming-Abrufe sind in diesen Zahlen freilich noch nicht enthalten.

Am Mittwochabend sortierte sich das ZDF damit hinter seinem eigenen Beiboot ZDFneo ein, wo eine Wiederholung des "Wilsberg"-Krimis "Die Nadel im Müllhaufen" zur gleichen Zeit 1,22 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer einsammelte. Beim jungen Publikum kam ZDFneo - eigentlich mal dazu gedacht genau jenes zu erreichen - nur auf 1,1 Prozent Marktanteil. Nach "Wilsberg" brach die Reichweite von ZDFneo dann schnell massiv ein: Eine Folge von "The Forsytes" wollten ab 21:45 Uhr nur noch 0,27 Millionen sehen, eine weitere ab 22:35 Uhr sogar nur 0,17 Millionen.

Beim Gesamtpublikum ganz vorn lag am Mittwochabend Das Erste. Die Wiederholung des Thrillers "Helix" lockte dort 3,88 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer an, was starken 21,1 Prozent Marktanteil entsprach. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,6 Prozent Marktanteil erzielt. Das ZDF holte seine höchsten Reichweiten bereits am Vorabend: Eine alte Folge "SOKO Wismar" erreichte um 20:15 Uhr 2,83 Millionen Menschen, um kurz nach 16 Uhr kamen "Die Rosenheim-Cops" auf eine Gesamt-Reichweite von 2,28 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;