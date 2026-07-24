Das Format "Achtung Abzocke" ist für Kabel Eins stets eine sichere Bank, so hoch wie in dieser Woche fiel der Marktanteil aber noch nie aus: Um 20:15 Uhr holte Peter Giesel in der klassischen Zielgruppe einen Marktanteil von genau 10,0 Prozent - und mehr noch: Auch die Wiederholung einer älteren Folge ab 22:18 Uhr konnte dieses Quotenniveau halten und lag bei 10,1 Prozent, nach Mitternacht lief die Folge von 20:15 Uhr direkt nochmal und lag nochmal bei 9,5 Prozent Marktanteil. Das machte Kabel Eins den Abend hindurch zum Marktführer in dieser Altersgruppe.

Insgesamt wollten im Schnitt ab 20:15 Uhr etwa 700.000 Leute sehen, wie Peter Giesel wieder "Urlaubsbetrügern auf der Spur" war, beim Gesamtpublikum reichte das für einen guten Marktanteil von 3,8 Prozent, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 wurden 7,2 Prozent erreicht - nicht ganz so viel wie in der klassischen Zielgruppe, aber dennoch ein Wert weit über dem normalen Kabel-Eins-Niveau. Auch die Wiederholung am späteren Abend lag bei 7,3 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 59-Jährigen, etwas mehr als eine halbe Million sahen da insgesamt zu.

Stärkster Kabel-Eins-Verfolger in der klassischen Zielgruppe war am Donnerstagabend Vox, wo der Klassiker "Dirty Dancing" 8,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte, genauso übrigens wie bei den 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt hatten 920.000 Zuschauerinnen und Zuschauer eingeschaltet. Richtig glücklich kann man mit dem Donnerstagabend auch bei RTLzwei sein: Dort liefen Wiederholungen der schon vor Jahren eingestellten Sendung "Zuhause im Glück" und erzielten bei den 14- bis 49-Jährigen stolze 6,5 Prozent um 20:15 Uhr und 7,0 Prozent zwei Stunden später. In der erweiterten Zielgruppe wurden 4,3 und 5,6 Prozent erreicht, insgesamt hatten 560.000 Zuschauerinnen und Zuschauer um 20:15 Uhr eingeschaltet.

Unter den Privatsendern der ersten Generation konnte am ehesten Sat.1 überzeugen: Eine alte Folge des "1% Quiz" holte dort zumindest bei den 14- bis 49-Jährigen gute 8,2 Prozent Marktanteil, bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 5,8 Prozent aber ein Stück schwächer aus. 900.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein. RTL war zwar der einzige Privatsender, der in der Primetime die Millionen-Marke knackte, 1,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer für den Film "Passagier 23" sind aber trotzdem kein allzu berauschendes Ergebnis, zumal der Marktanteil in der klassischen und erweiterten Zielgruppe mit 5,9 Prozent weit unter dem Soll lag.

Bei ProSieben konnte sich "Born Famous - Fluch oder Segen?" nach dem Fehlstart in der vergangenen Woche zwar leicht steigern, 5,6 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sind aber natürlich trotzdem zu wenig, in der erweiterten Zielgruppe 14-59 waren es nur 4,1 Prozent. Insgesamt schalteten 360.000 Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Die Datingshow "Eden - Du bezahlst für jede Lüge" musste sich danach mit 3,0 und 3,2 Prozent in der klassischen Zielgruppe zufriedengeben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;