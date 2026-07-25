Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 8,9 Prozent ist Sat.1 am Freitag in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen der erfolgreichste Sender gewesen. Damit landete man auch knapp vor RTL, das mit 8,8 Prozent in Schlagdistanz lag. Für Sat.1 ist es ein schöner Erfolg, den man auch einer starken Performance in der Primetime zu verdanken hat: "Die besten Comedians Deutschlands" unterhielten 840.000 Menschen, das führte beim jungen Publikum zu 9,1 Prozent Marktanteil.

Im weiteren Verlauf des Abends stiegen die Quoten beim Sender sogar noch leicht an. Zwei alte Ausgaben von "Genial daneben" lagen bei 9,9 und 9,2 Prozent. Verlassen konnte man sich in Sat.1 auch mal wieder auf das "Frühstücksfernsehen", das am Vormittag auf gigantische 26,7 Prozent kam - damit lag das Format nur knapp unter dem bisherigen Jahresbestwert. Einen solchen Rekord stellte dagegen die "Landarztpraxis" am Vorabend auf. Das "Team Sonnenhof" kam auf 5,5 Prozent Marktanteil. Damit blieb die Serie zwar erneut unter dem Senderschnitt hängen, aber es lief so gut wie noch nie.

RTL performte in der Primetime auf einem ähnlichen Niveau: "Boykotte, Eskalationen & Skandale - Musik für die Ewigkeit" erreichte 830.000 Zuschauerinnen und Zuschauer - also nur etwas weniger als Sat.1. In der klassischen Zielgruppe kam die Sendung jedoch auf etwas bessere 9,5 Prozent. Am Vorabend landete zudem "GZSZ" bei 19,3 Prozent, was der beste Wert des laufenden Jahres war. Gleichzeitig ging es nachmittags auf bis zu 4,8 Prozent zurück.

ProSieben und RTLzwei waren derweil mit Filmen sehr stark: "Prey" holte bei ProSieben 10,3 Prozent Marktanteil, 870.000 Menschen sahen zu. "The Great Wall" lag später noch bei ebenfalls sehr guten 9,8 Prozent. Bei RTLzwei sahen zur gleichen Zeit etwas mehr als eine halbe Million Menschen den Streifen "1917", beim jungen Publikum entsprach das 7,4 Prozent Marktanteil. Damit lag RTLzwei auch vor Vox, wo eine Wiederholung von "First Dates Hotel" nur auf 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,5 Prozent kam. "Dirty Dancing" steigerte sich später auf 440.000 und 7,4 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;