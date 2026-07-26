Keinem Privatsender ist es am Samstag in der Primetime gelungen, die Millionen-Marke zu knacken. Am besten lief es dabei jedoch für RTL, wo man auf die Wiederholung zweier Bühnenprogramme setzte. Mario Barths "Männer sind Frauen, manchmal auch... vielleicht" erreichte ab 20:15 Uhr immerhin 930.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, ehe fast genauso viele im Anschluss bei "Cindy aus Marzahn Live! Einmal Prinzessin und zurück" dran blieben.

In der Zielgruppe ging Mario Barth indes als größter Verfolger von "Gefragt - gejagt" hervor: Durchschnittlich 270.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 Jahren entsprachen einem sehr guten Marktanteil von 13,2 Prozent. Cindy aus Marzahn brachte es im Anschluss noch auf 9,4 Prozent. Mehr Menschen als in der Primetime erreichte RTL übrigens bereits am Vorabend, wo "RTL aktuell" von 1,57 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesehen wurde. Die Nachrichten überzeugten außerdem mit sehr guten 19,9 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe.

Zufrieden kann man indes auch bei Sat.1 sein, das mit Filmen in der Prietime auf gute Quoten kam. So erreichte "2012" zunächt 800.000 Menschen sowie 9,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, ehe sich "Skyscraper" zu später Stunde auf 10,7 Prozent steigerte. Von solchen Werten blieb Vox weit entfernt: So erreichte der Animationsfilm "Boss Baby" um 20:15 Uhr gerade einal 170.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 2,7 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum. "Furiosa: A Mad Max Story" steigerte sich anschließend aber immerhin noch auf 5,2 Prozent.

Ernüchternd fiel der Abend aber auch für ProSieben aus, wo man bis tief in die Nacht hinein auf sein "Galileo 360° Ranking XXL" setzte. Trotz der langen Sendezeit lag der Marktanteil aber letztlich bei nur 4,5 Prozent in der Zielgruppe. Insgesamt waren im Schnitt 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer über die gesamte Strecke bis 3 Uhr mit dabei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;