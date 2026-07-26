Die Berichterstattung zum Anschlag auf den Berliner Christopher Street Day ist am späten Samstagabend auf großes Interesse gestoßen. Fast drei Millionen Menschen und mehr als 28 Prozent Marktanteil erzielte Das Erste am späten Samstagabend mit den "Tagesthemen" (DWDL.de berichtete). Damit war das Nachrichtenmagazin trotz später Sendezeit um 23:30 Uhr die viertmeistgesehene Sendung des Tages.

Aber auch beim Nachrichtensender ntv, der - anders als der Berliner Konkurrent Welt - ab 23 Uhr noch eine zweistündige Sondersendung zu den Ereignissen in der Hauptstadt - ausstrahlte, informierten sich viele Menschen. Durchschnittlich 310.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten hier am späten Abend ein, nachdem die Dokumentation "Lost Places" zuvor von nur 120.000 Menschen gesehen worden war.

Während der Marktanteil beim Gesamtpublikum beim Gesamtpublikum bei 3,6 Prozent lag, waren in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen sogar starke 6,3 Prozent für ntv drin. In der erweiterten Zielgruppe der 14- bis 59-Jährigen wiederum erzielte der Nachrichtensender mit seiner Sondersendung zudem ähnlich starke 5,7 Prozent. Mit Tagesmarktanteilen von 2,3 Prozent beziehungsweise 2,2 Prozent gehörte ntv dann auch zu den erfolgreichsten Spartensendern des Samstags. Welt verfehlte dagegen in beiden Zielgruppen den Sprung in die Top 20.

Als stärkster Spartensender ging indes ZDFinfo hervor, das mit einem Marktanteil von 3,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen auf Augenhöhe mit RTLzwei lag. Hier waren allerdings keine Sondersendung zu sehen - stattdessen überzeugte ZDFinfo vor allem mit seinen "Insider"-Dokus, die am Nachmittag teils über vier Prozent Marktanteil verzeichneten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;