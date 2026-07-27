Am Tag nach dem tödlichen Anschlag auf den Christopher Street Day in Berlin waren die "Tagesschau" und der anschließende ARD-"Brennpunkt" die meistgesehenen Sendungen des Tages im Fernsehen. Durchschnittlich 6,29 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer informierten sich um 20:00 Uhr alleine im Ersten in der "Tagesschau", fast genauso viele blieben - nämlich 6,23 Millionen - danach für den "Brennpunkt" dran.

Beim Gesamtpublikum erzielten die beiden Sendungen damit starke Marktanteile von 29,8 beziehungsweise 29,3 Prozent. Zudem lagen sie auch bei den 14- bis 49-Jährigen und den 14- bis 59-Jährigen klar an der Spitze - auch hier lagen die Marktanteile bei weit mehr als 20 Prozent. Deutlich dahinter, aber ebenfalls sehr gefragt, rangierte das ZDF mit seinen Nachrichten: Dort erreichte die "heute"-Sendung um 19 Uhr im Schnitt 2,93 Millionen Menschen, ehe das "ZDF spezial" im Anschluss von 2,78 Millionen gesehen wurde. Das "heute-journal" erreichte später am Abend dann sogar noch 3,18 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer.

Die Hauptausgabe von "RTL aktuell" brachte es um 18:45 Uhr indes auf 2,14 Millionen Menschen. Nachdem die kurzfristig ins Programm genommenen "Versicherungsdetektive" die Reichweite zwischenzeitlich auf 810.000 Zuschauerinnen und Zuschauer drückten, steigerte sich ein "RTL aktuell Spezial" zum Anschlag in Berlin parallel zum "Brennpunkt" noch auf 1,01 Millionen Personen. Damit lag die Sondersendung jedoch hinter dem zeitgleich gesendeten "Newstime Spezial", das in Sat.1 von 1,16 Millionen gesehen wurde. Bei den 14- bis 59-Jährigen hatte die Sat.1-Sendung zudem mit einem Marktanteil von 7,2 Prozent knapp die Nase vorn, während das "RTL aktuell Spezial" wiederum bei den 14- bis 49-Jährigen mit 8,7 Prozent gefragter war.

Neben den Nachrichten und Sondersendungen der Privaten fand am Sonntag aber auch der Nachrichtensender Welt ein großes Publikum. Dessen Tagesmarktanteil belief sich in der klassischen Zielgruppe auf starke 2,6 Prozent, womit sich Welt sogar noch vor RTLzwei platzierte. Konkurrent ntv lag mit 1,7 Prozent derweil deutlich dahinter, konnte sich allerdings zumindest insgesamt gegen die Berliner Konkurrenz behaupten: Hier brachte es ntv am Sonntag im Schnitt auf 1,7 Prozent, während Welt 1,5 Prozent erzielte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;