Im Anschluss an den mit mehr als sechs Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gefragten "Brennpunkt" zum Anschlag auf den CSD in Berlin hat auch der "Tatort" für hohe Quoten im Ersten gesorgt. Trotz Wiederholung zählte die Krimireihe am Sonntagabend im Schnitt 4,99 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die einem starken Marktanteil von 24,0 Prozent entsprachen. Stärkster Verfolger war ebenfalls eine Wiederholung: Die ZDF-Reihe "Frühling" wollten noch einmal 3,33 Millionen Menschen sehen, sodass der Marktanteil hier bei 16,0 Prozent lag.

Gleichzeitig setzte sich der "Tatort" ab 20:30 Uhr auch bei den 14- bis 49-Jährigen an die Spitze: Mit 530.000 Zuschauerinnen und Zuschauern dieser Altersklasse belief sich der Marktanteil auf 15,3 Prozent. Hier ging indes Sat.1 als stärkster Verfolger hervor - Bully sei Dank. Mit dem "Schuh des Manitu" erreichte der Privatsender im Anschluss an sein "Newstime"-Special im Schnitt 380.000 Personen zwischen 14 und 49 Jahren, sodass der Marktanteil bei sehr guten 11,5 Prozent lag.

Damit lag die Komödie im Film-Dreikampf mit ProSieben und RTL deutlich vorne. Zum Vergleich: "Planet der Affen: New Kingdom" erzielte bei ProSieben gute 9,0 Prozent, während "James Bond 007: Casino Royale" bei RTL auf 8,2 Prozent kam. Auch insgesamt hatten die beiden Sender das Nachsehen gegenüber dem "Schuh des Manitu", über den noch einmal 1,35 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer lachen konnten. Im Anschluss sorgte zudem die erneute Ausstrahlung des Katastrophenfilms "2012" für gute Quoten - auch ab 22:24 Uhr lag der Sat.1-Marktanteil noch bei überzeugenden 9,5 Prozent.

Vox wiederum erzielte mit einer alten Folge von "Kitchen Impossible" ab 20:15 Uhr ordentliche 6,6 Prozent Marktanteil, während sich "Die Lieblingsmarken der Deutschen" bei Kabel Eins mit 3,8 Prozent zufriedengeben mussten. "Abenteuer Leben" steigerte sich im Anschluss aber noch auf gute 4,9 Prozent, ehe die "Steel Buddies" nach Mitternacht sogar über zehn Prozent schafften. Mau verlief der Abend hingegen für RTLzwei, wo die Komödie "Glam Girls" um 20:15 Uhr nur 3,0 Prozent Marktanteil erzielte, ehe "Malavita - The Family" danach gar auf 1,9 Prozent zurückfiel.

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