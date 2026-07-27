Mitte Juli startete "Inas Nacht" bereits in die 22. Staffel - und war noch nie so erfolgreich wie an jenem Donnerstagabend. Schon die vorläufig gewichteten Quoten fielen hervorragend aus, nachträglich kamen aber nochmal 380.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer dazu. Die Folge, in der Ina Müller Barbara Schöneberger und Campino im Schellfischposten begrüßte, brachte es somit letztlich auf eine Gesamt-Reichweite von 1,91 Millionen - die höchste in der Geschichte des Formats. Der Marktanteil beim Gesamtpublikum belief sich auf 18,4 Prozent.

"Inas Nacht" war dabei auch bei den Jüngeren sehr gefragt: In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen kletterte die Reichweite nachträglich noch von 0,18 auf 0,28 Millionen, der Marktanteil schoss nach Berücksichtigung von drei Tagen zeitversetzter Nutzung auf klassischem Weg um vier Prozentpunkte auf 14,6 Prozent nach oben - auch das ist ein neuer Allzeit-Bestwert. In der Altersgruppe 14-59 stehen nun 15,7 Prozent zu Buche. Bemerkenswert ist das auch deshalb, weil "Inas Nacht" nicht von einem außergewöhnlichen Vorlauf oder ähnlichem profitierte.

Die stärksten Aufschläge nach der endgültigen Gewichtung der Quoten gingen aber auch in der Woche zwischen dem 13. und 19. Juli wieder an WM-Übertragungen: Für das Halbfinale zwischen England und Argentinien weist die AGF nun im Schnitt 14,2 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer aus, 0,5 Millionen mehr als nach der vorläufigen Gewichtung. Hier dürfte vor allem die Einberechnung von Livestreams ausschlaggebend sein, was auch erklärt, weshalb die "Tagesthemen" in der Halbzeitpause ebenfalls noch um 420.000 zulegen konnten. Beim Finale zwischen Spanien und Argentinien ging's nachträglich um 410.000 auf 17,77 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer nach oben.

Größte Zugewinne* bei Gesamtreichweite

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA Fußball-WM 2026: England - Argentinien 15.07.

21:00 14,20

(+0,50) 56,0%

(-0,4%p.) 4,36

(+0,17) 68,2%

(-0,3%p.) Tagesthemen 15.07.

21:49 13,06

(+0,42) 50,3%

(-0,5%p.) 4,12

(+0,13) 65,1%

(-0,2%p.) ZDFsportstudio live-FIFA WM 2026: Spanien-Argentinien 19.07.

21:05 17,77

(+0,41) 64,7%

(-0,4%p.) 5,89

(+0,25) 73,0%

(0,0%p.) Inas Nacht 16.07.

22:51 1,91

(+0,38) 18,4%

(+2,5%p.) 0,28

(+0,10) 14,6%

(+4,0%p.) ZDFsportstudio live-FIFA WM 2026: Frankreich-Spanien 14.07.

21:00 13,02

(+0,34) 53,1%

(0,0%p.) 4,00

(+0,16) 65,8%

(+0,3%p.) heute-show extra - Das Quiz 17.07.

23:02 1,66

(+0,31) 13,4%

(+1,7%p.) 0,30

(+0,13) 12,5%

(+4,4%p.) heute-show extra - Die unglaubliche Geschichte 17.07.

22:29 2,23

(+0,30) 15,1%

(+1,3%p.) 0,38

(+0,07) 14,3%

(+1,6%p.) The Forsytes 15.07.

21:44 0,42

(+0,27) 1,6%

(+1,0%p.) 0,05

(+0,04) 0,8%

(+0,6%p.) heute journal / Wetter 14.07.

21:52 12,49

(+0,27) 50,3%

(-0,1%p.) 3,91

(+0,14) 64,4%

(+0,3%p.) Markus Lanz 14.07.

23:33 1,94

(+0,21) 24,0%

(+1,6%p.) 0,44

(+0,09) 24,7%

(+3,7%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 13.07.-19.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 00:00 und 23:59 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Nach der WM-Pause füllt das ZDF inzwischen den späten Freitagabend auch wieder mit frischen Folgen seiner "heute-show"-Ableger. Von den Quoten des Originals sind die linear wie zeitversetzt zwar weit entfernt, trotzdem gehören auch sie zu den Sendungen mit der höchsten zeitversetzten Nutzung. "heute-show extra - Das Quiz" konnte die Reichweite nachträglich noch um 310.000 auf 1,66 Millionen steigern. Nachdem der Marktanteil beim jungen Publikum anfänglich ungewöhnlicherweise noch einstellig war, ging's dort dann doch noch um 4,4 Prozentpunkte auf 12,5 Prozent nach oben.

"Die unglaubliche Geschichte von Gianni Infantino" davor legte noch um 1,6 Prozentpunkte auf 14,3 Prozent beim jungen Publikum zu. Auch hier kamen insgesamt noch rund 300.000 weitere Zuschauerinnen und Zuschauer obendrauf. Auch das Kanzler-Interview im Rahmen der "Berlin direkt - Sommerinterviews" erreichte übrigens letztlich sehr gute 16,5 Prozent Marktanteil beim jungen Publikum - da dürfte der Rücktritt von Jens Spahn kurz zuvor für zusätzliche Aufmerksamkeit gesorgt haben.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-49)

ab 3 14-49 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show extra - Das Quiz 17.07.

23:02 1,66

(+0,31) 13,4%

(+1,7%p.) 0,30

(+0,13) 12,5%

(+4,4%p.) Inas Nacht 16.07.

22:51 1,91

(+0,38) 18,4%

(+2,5%p.) 0,28

(+0,10) 14,6%

(+4,0%p.) Bluey 17.07.

18:00 0,19

(+0,09) 1,7%

(+0,8%p.) 0,06

(+0,04) 4,8%

(+3,0%p.) Berlin direkt - Sommerinterview 19.07.

19:10 3,14

(+0,15) 18,7%

(+0,4%p.) 0,40

(+0,08) 16,5%

(+2,5%p.) Elsbeth: Ein besonderer Fall 18.07.

20:14 0,46

(+0,08) 2,6%

(+0,3%p.) 0,05

(+0,04) 2,3%

(+1,6%p.) heute-show extra - Die unglaubliche Geschichte 17.07.

22:29 2,23

(+0,30) 15,1%

(+1,3%p.) 0,38

(+0,07) 14,3%

(+1,6%p.) Markus Lanz 16.07.

23:27 1,11

(+0,10) 14,5%

(+0,2%p.) 0,17

(+0,04) 10,8%

(+1,5%p.) Das perfekte Dinner 17.07.

19:00 0,64

(+0,05) 4,2%

(+0,2%p.) 0,16

(+0,04) 8,8%

(+1,5%p.) Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof 13.07.

18:59 0,67

(+0,07) 4,4%

(+0,4%p.) 0,08

(+0,03) 4,3%

(+1,5%p.) Inspector Barnaby 13.07.

23:22 0,87

(+0,07) 11,9%

(+0,5%p.) 0,05

(+0,02) 3,6%

(+1,3%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 13.07.-19.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Im Nachschlagsranking taucht auch die US-Serie "Elsbeth" auf, deren erste Staffel einst noch bei Sat.1 lief, ehe sie mit Staffel 2 zu Kabel Eins wechselte. ProSiebenSat.1 tat dabei einiges, um sie nicht zu einem Erfolg werden zu lassen, schickte sie im Sommerprogramm auf Sendung und das auch noch teilweise in direkter Konkurrenz zur WM. Und doch: Die letzten vier Folgen der Staffel, die man am Stück versendete, erreichten bei den 14- bis 59-Jährigen nach endgültiger Gewichtung Marktanteile zwischen 3,8 und 4,4 Prozent - da kann man nicht meckern. Dass es bei den 14- bis 49-Jährigen schlechter aussah, ist da zu verkraften.

Größte Zugewinne* bei Marktanteil (14-59)

ab 3 14-59 Sendung Datum RW MA RW MA heute-show extra - Das Quiz 17.07.

23:02 1,66

(+0,31) 13,4%

(+1,7%p.) 0,63

(+0,23) 12,6%

(+3,9%p.) Inas Nacht 16.07.

22:51 1,91

(+0,38) 18,4%

(+2,5%p.) 0,66

(+0,17) 15,7%

(+3,1%p.) heute-show extra - Die unglaubliche Geschichte 17.07.

22:29 2,23

(+0,30) 15,1%

(+1,3%p.) 0,83

(+0,18) 14,5%

(+2,3%p.) Death in Paradise 17.07.

21:06 1,17

(+0,20) 6,3%

(+0,8%p.) 0,36

(+0,13) 5,7%

(+1,8%p.) The Forsytes 15.07.

21:44 0,42

(+0,27) 1,6%

(+1,0%p.) 0,23

(+0,18) 2,0%

(+1,6%p.) The Forsytes 15.07.

22:36 0,35

(+0,20) 1,7%

(+0,9%p.) 0,19

(+0,14) 2,0%

(+1,4%p.) Berlin direkt - Sommerinterview 19.07.

19:10 3,14

(+0,15) 18,7%

(+0,4%p.) 0,81

(+0,09) 14,4%

(+1,2%p.) Bluey 17.07.

18:00 0,19

(+0,09) 1,7%

(+0,8%p.) 0,08

(+0,04) 2,3%

(+1,1%p.) Elsbeth: Ein besonderer Fall 18.07.

22:15 0,54

(+0,13) 3,5%

(+0,7%p.) 0,24

(+0,07) 4,4%

(+1,1%p.) In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte 16.07.

18:51 1,79

(+0,12) 11,9%

(+0,5%p.) 0,42

(+0,07) 9,1%

(+1,0%p.)

*Vergleich vorläufig vs. endgültig gewichtete Quoten; Zeitraum: 13.07.-19.07.; Reichweiten-Angaben in Mio.; Sendungen zwischen 18:00 und 23:30 Uhr; Quelle: AGF/Berechnungen DWDL.de

Endgültig gewichtete Quoten? Was ist das?

Die TV-Branche blickt jeden Morgen auf die Quoten des Vortages. Es handelt sich hier aber um "vorläufig gewichtete Daten". Sieben Tage später werden diese durch endgültig gewichtete Werte ersetzt, die eigentlich maßgeblich sind, die aber kaum noch wahrgenommen werden. In diese Zahlen fließt zum Einen ein Teil der zeitversetzten Nutzung (3 Tage nach TV-Ausstrahlung) ein. Zum Anderen stehen sie auf einer etwas breiteren Basis, weil bis dahin Nutzungsdaten aus weiteren TV-Haushalten bei der GfK eingegangen sind, die die Hochrechnung genauer machen. Seit der Umstellung auf den "Marktstandard Bewegtbild" zum 1. Januar 2024 wird überdies auch die Nutzung von Livestreams in den Mediatheken mit eingerechnet - was sich vor allem bei Sport-Übertragungen bemerkbar machen dürfte. Weiterhin nicht enthalten sind hingegen die zeitversetzten Mediatheken-Abrufe. Durch die Hereinnahme der Livestream-Zahlen werden diese endgültig gewichteten Werte nun immer acht Tage nach der Ausstrahlung veröffentlicht. Wir blicken daher immer montags auf die größten Änderungen, die sich dadurch in der vorletzten Woche ergeben haben.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;