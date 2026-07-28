Nachdem RTL in den zurückliegenden Wochen zwei frische Ausgaben von "Undercover Boss" gezeigt - und damit gute Quoten eingefahren - hatte, setzte man an diesem Montag auf eine Wiederholung des Formats. Und auch damit holten die Kölner gute Quoten: 1,37 Millionen Menschen sahen sich die Folge an, in der es um den Chef von Domino's Pizza ging. 390.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt, sodass hier 13,9 Prozent gemessen wurden.

Bei der Erstausstrahlung erreichte diese "Undercover Boss"-Folge vor rund einem Jahr 11,9 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe, damals war die Reichweite beim jungen Publikum mit 460.000 aber noch etwas höher. Der Re-Run war für RTL nun jedenfalls ein schöner Erfolg. Eine zweite Wiederholung kam später noch auf 9,9 Prozent, insgesamt sahen 1,14 Millionen Menschen zu.

Beim jungen Publikum war RTL damit am Montagabend der erfolgreichste Sender. Direkt dahinter platzierte sich ProSieben, das mit "Georgie & Mandy" spürbar steigende Quoten verzeichnete. Die fünf gezeigten Wiederholungen lagen in der Spitze bei etwas weniger als einer halben Million Zuschauerinnen und Zuschauer, bei den Jüngeren wurden bis zu 9,8 Prozent Marktanteil gemessen. Teilweise waren aber auch nur 6,7 Prozent drin. Im Vergleich zur Vorwoche ist das ein großes Plus, damals waren 6,8 Prozent das Höchste der Gefühle.

Vox erzielte derweil mit dem "Goodbye Deutschland"-Jubiläum gute Quoten. Eine Ausgabe zu 20 Jahren der Sendung unterhielt 810.000 Menschen, das entsprach 8,2 Prozent Marktanteil. Sehr zufrieden sein kann man auch bei Kabel Eins: Den Film "Iron Man 3" sahen 550.000 Personen, in der klassischen Zielgruppe entsprach das 6,9 Prozent. Sowohl Vox als auch Kabel Eins lagen damit weit vor Sat.1, wo eine neue Ausgabe des "Fertiggerichte-Checks" nur auf 5,5 Prozent kam. Die Sat.1-Reihe fiel damit auf einen neuen Tiefstwert, auch die Reichweite in Höhe von 610.000 war nie zuvor niedriger.

Einen schwachen Tag erlebte RTLzwei, das am Montag nur auf 3,5 Prozent Tagesmarktanteil kam. Eine alte Ausgabe von "Deutschland - Deine Schulden" kam zur besten Sendezeit auf nur 2,3 Prozent, 260.000 Menschen sahen zu. "Berlin - Tag & Nacht" war am Vorabend mit 1,7 Prozent noch schwächer. Und so kam es, dass RTLzwei auf Tagessicht sogar hinter RTLup lag, das sich über starke 4,0 Prozent freuen konnte. "Hinter Gittern" holte beim Spartensender am Abend bzw. in der Nacht teilweise 9,3 Prozent, aber auch die Gerichtsshows und der "Blaulicht-Report" erzielten in der Daytime überwiegend hervorragende Quoten.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;