Für die ZDF-Familie ist es ein rundum gelungener Start in die Woche gewesen, alle Sender des Unternehmens performten sehr erfolgreich. Allen voran das ZDF, das mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 15,7 Prozent mal wieder der mit Abstand erfolgreichste Sender war. Der Erfolg basiert auf mehreren Säulen, in der Daytime erzielten die Mainzer über Stunden hinweg mehr als 20 Prozent Marktanteil. "Die Rosenheim-Cops" unterhielten 2,35 Millionen Menschen und lagen bei 27,2 Prozent, es war der höchste Marktanteil des Tages für das ZDF.

Und die Serie war auch beim jungen Publikum sehr erfolgreich: 110.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten am Nachmittag für 13,8 Prozent Marktanteil. Das ist der höchste Marktanteil für die "Rosenheim-Cops" in diesem Jahr, besser lief es zuletzt im November 2025. Überhaupt erreichten in der Vergangenheit nur fünf Wiederholungen der "Rosenheim-Cops" einen höheren Marktanteil beim jungen Publikum auf dem Sendeplatz um kurz nach 16 Uhr.

In der Primetime unterhielt das ZDF 4,24 Millionen Menschen mit der Wiederholung des Films "Die Jägerin - Gegen die Wut", das entsprach beim Gesamtpublikum 21,3 Prozent Marktanteil. Auch das "heute journal" lag im Anschluss noch bei starken 18,1 Prozent. Ein kleiner Wermutstropfen war dagegen der Start der neuen Serie "Kabul - Flucht aus der Hölle": Die zwei ab 22:15 Uhr gezeigten Folgen unterhielten nur 1,12 und 0,73 Millionen Menschen, die Marktanteile lagen bei 8,4 und 8,1 Prozent - das konnte die starke Gesamtperformance aber nicht mehr stark negativ beeinflussen.

Und dann waren ja auch noch die Spartensender des ZDF erfolgreich: "Inspector Barnaby" unterhielt bei ZDFneo mit zwei Folgen durchschnittlich 1,36 und 1,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, damit erreichte der Sender höhere Reichweiten als die Privatsender nach 20:15 Uhr. Mit den erzielten 6,9 und 11,4 Prozent Marktanteil beim Publikum ab drei Jahren kann man bei ZDFneo sehr zufrieden sein. Mit einem Tagesmarktanteil in Höhe von 5,7 Prozent ist ZDFneo am Montag der viertstärkste Sender gewesen. ZDFinfo erreichte derweil bei den 14- bis 49-Jährigen einen Tagesmarktanteil in Höhe von 3,0 Prozent und spielte damit im Feld der Spartensender vorne mit, nur RTLup war noch erfolgreicher.

Das Erste erreichte zur besten Sendezeit mit dem Streifen "Die leisen und die großen Töne" übrigens nur 2,69 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Der Film, der im Rahmen der Sommerkino-Reihe ausgestrahlt wurde, lag damit bei 13,6 Prozent Marktanteil. Mit dem NDR Fernsehen und dem WDR Fernsehen haben es am Montag auch zwei Dritte Programme in die Top 25 geschafft: So informierte die "Tagesschau" im NDR 1,31 Millionen Menschen - zusätzlich zu den 4,85 Millionen, die die Sendung im Ersten sahen. "NDR Regional" kam zuvor noch auf 1,30 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Die "Lokalzeit" im WDR brachte es auf eine Reichweite in Höhe von 1,28 Millionen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;