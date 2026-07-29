Seit vielen Jahren begleitet Vox nun schon verschiedene Kinder im Rahmen der "Wir werden groß"-Reihe, mittlerweile sind die Protagonistinnen und Protagonisten im Teenager-Alter angekommen. An diesem Dienstag konnte sich das Publikum einen Eindruck davon verschaffen, was sich in den zurückliegenden Monaten verändert hat und an welchem Punkt in ihrem Leben die jungen Menschen aktuell stehen. Und der Erfolg gibt dem Sender recht.

"Wir werden groß" erreichte bei Vox zur besten Sendezeit insgesamt zwar nur 550.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, davon waren aber 200.000 zwischen 14 und 49 Jahren alt. Damit war Vox der Privatsender mit der höchsten Reichweite beim jungen Publikum nach 20:15 Uhr, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 8,1 Prozent und damit recht klar über dem Senderschnitt. Und auch die Daytime lief hervorragend: Zwischen 15 und 19 Uhr waren durchweg zweistellige Marktanteile drin, "Zwischen Tüll und Tränen" (15,5 Prozent) und "First Dates" (12,7 Prozent) stellten sogar neue Jahresbestwerte auf.

Einen Erfolg verbuchte unterdessen auch RTLzwei: "Hartz und herzlich" meldete sich zur besten Sendezeit mit insgesamt 400.000 Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 5,1 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe zurück. Das neue "Die Imbisshelden - Voll lecker" steigerte die Reichweite im Anschluss aber noch auf 440.000 und auch der Marktanteil stieg auf hervorragende 6,8 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen stieg die Reichweite von zunächst 120.000 auf 170.000. Für das neue Format war es damit ein sehr erfolgreicher Start.

RTL schickte derweil nur die Wiederholung des Lübeck-Krimis "Einsatz Seeler" auf Sendung, unterhielt damit im Schnitt aber immerhin 1,73 Millionen Menschen, der Marktanteil beim Gesamtpublikum lag bei 10,0 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen sah es angesichts von 5,6 Prozent schon anders aus, in der erweiterten Zielgruppe wurden immerhin 6,8 Prozent gemessen. "Extra" steigerte sich in der klassischen Zielgruppe (14-49) später übrigens noch auf 10,0 Prozent und kam auch bei den 14- bis 59-Jährigen auf sehr gute 8,5 Prozent.

Ziemlich verhalten performten am Dienstagabend ProSieben und Sat.1. Bei ProSieben war mal wieder eine Wiederholung von "Schlag den Star" zu sehen, die bis nach Mitternacht im Schnitt nur 450.000 zum Einschalten brachte. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 4,9 Prozent. Zwei Folgen von "Hunting Party - Die Mörderjagd" kamen in Sat.1 nur auf 3,8 und 4,5 Prozent, 470.000 und 560.000 Menschen sahen zu.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;