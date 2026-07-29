Das ZDF ist am Dienstagabend der erfolgreichste Sender beim jungen Publikum gewesen. Allen voran eine neue Ausgabe der "Besseresser"-Reihe funktionierte hervorragend: 390.000 Menschen im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sahen sich die Ausgabe an, in der es um die "Tricks von McDonalds" ging, in dieser Altersklasse entsprach das sehr guten 16,4 Prozent Marktanteil. Insgesamt lag die Reichweite bei 1,66 Millionen, beim Gesamtpublikum fiel der Marktanteil angesichts dessen recht überschaubar aus, 9,4 Prozent waren es.

Die "Frontal"-Doku "Gold. Macht. Gier." profitierte im Anschluss jedenfalls spürbar von den vielen jungen Zuschauerinnen und Zuschauern, die "Besseresser" zuvor hatte. Auch die Doku kam beim jungen Publikum auf sehr ansehnliche 12,2 Prozent Marktanteil, mit den 300.000 jungen Zuschauerinnen und Zuschauern war man noch erfolgreicher als alle Privatsender nach 20:15 Uhr. Insgesamt sahen 1,26 Millionen zu, was den Gesamt-Marktanteil auf 7,2 Prozent fallen ließ.

Die höchsten Reichweiten erzielte das ZDF am Dienstag am Vorabend, die "heute"-Nachrichten informierten 2,87 Millionen Menschen und die "Rosenheim-Cops" kamen danach auf 2,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, die Marktanteile beim Gesamtpublikum lagen bei 20,6 und 16,4 Prozent. Auch "SOKO Köln" verzeichnete sehr starke 22,3 Prozent bei einer Reichweite in Höhe von 2,60 Millionen.

Meistgesehene Sendung des Tages war unterdessen die "Tagesschau", die alleine im Ersten auf 3,72 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 21,5 Prozent Marktanteil kam. In der Primetime unterhielt "Die Kanzlei" noch 2,57 Millionen Menschen, "In aller Freundschaft" lag danach bei 1,85 Millionen. Auch für Das Erste war es aus Sicht der Gesamtreichweiten damit ein eher schwacher Abend.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;