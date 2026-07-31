Als Sommervertretung von "Maybrit Illner" hat Sarah Tacke am Donnerstagabend ihren Talk-Einstand im ZDF gegeben. Die Quoten fielen zum Start allerdings noch verhalten aus: Durchschnittlich nur 1,09 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sahen die erste Ausgabe, deren Marktanteil damit beim Gesamtpublikum bei 8,7 Prozent lag. "Sarah Tacke" lag damit deutlich unter den Werten, die Illner für gewöhnlich auf dem Sendeplatz um 22:15 Uhr erzielt.

Bei den 14- bis 49-Jährigen reichte es bei der Premiere für einen Marktanteil von 6,1 Prozent, nachdem das "heute-journal" zuvor noch mit 11,9 Prozent punkten konnte. Insgesamt erreichte das Nachrichtenmagazin am Donnerstag im Schnitt 2,55 Millionen Menschen. Das war übrigens ein spürbarer Anstieg im Vergleich zum Vorprogramm: Mit dem Spielfilm "Jagdsaison" tat sich der Sender um 20:15 Uhr nämlich ungewohnt schwer und kam nicht über 1,64 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer hinaus, die einem Marktanteil von 9,2 Prozent entsprachen.

Das ZDF sortierte sich somit zum Start in die Primetime weit hinter dem Ersten ein, wo eine Wiederholung der Krimireihe "Nord bei Nordwest" mit 4,82 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern völlig unangefochten an der Spitze lag. Herausragende 27,2 Prozent betrug der Gesamt-Marktanteil, daneben lief es für "Nord bei Nordwest" aber auch bei den 14- bis 49-Jährigen mit 10,7 Prozent richtig gut. Später am Abend überzeugten außerdem noch die "Tagesthemen" und "Inas Nacht" mit Marktanteilen von 12,2 und 11,2 Prozent beim jungen Publikum.

Dass das ZDF unterm Strich beim Gesamtpublikum aber dennoch die Tagesmarktführerschaft holte, hat der Sender vor allem der Daytime zu verdanken. Dort dominierten "Bares für Rares" und die "Rosenheim-Cops" mit Marktanteilen um 27 Prozent. Das Erste hatte hier hingegen große Probleme, allen voran nach 15 Uhr mit einer Wiederholung von "In aller Freundschaft - Die jungen Ärzte". Gerade einmal 220.000 Personen wollten die Arztserie sehen, wodurch der Marktanteil bei sehr übersichtlichen 2,9 Prozent lag. Für Besserung sorgten später erst "Brisant" und "Gefragt - gejagt".

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;