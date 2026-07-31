Nachdem "Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur" in der vergangenen Woche mit mehr als zehn Prozent Marktanteil einen neuen Allzeit-Rekord verbuchte, lief es für das Reportage-Format mit Peter Giesel bei Kabel Eins auch diesmal wieder richtig gut. Ein zweistelliger Marktanteil war am Donnerstag zwar nicht drin, doch mit durchschnittlich 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauern zwischen 14 und 49 Jahren reichte es erneut für sehr gute 8,5 Prozent in der Zielgruppe.

Kabel Eins positionierte sich um 20:15 Uhr damit deutlich vor ProSieben, Sat.1, Vox und RTLzwei - und war zudem auch im Anschluss noch mit einer Wiederholung erfolgreich. Diese steigerte sich ab 22:20 Uhr sogar noch leicht auf 8,8 Prozent. Insgesamt blieben 460.000 Zuschauerinnen und Zuschauer dran, nachdem die neue Folge von "Achtung Abzocke" zuvor 600.000 Menschen erreicht hatte.

Sehr erfolgreich lief es aber auch schon am Vorabend für Kabel Eins: Dort markierte "Achtung Kontrolle" mit einem Marktanteil von 8,4 Prozent in der klassischen Zielgruppe überraschend einen neuen Jahresbestwert. Insgesamt entschieden sich im Schnitt 470.000 Menschen für das Format, nachdem "Mein Lokal, Dein Lokal" zuvor immerhin bereits auf 370.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 5,1 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen gekommen war.

Am Nachmittag lief es für Kabel Eins hingegen umso schlechter. So erreichten die US-Krimiserien "Castle" und "Bull" zeitweise nur Marktanteile von 0,5 und 0,8 Prozent in der Zielgruppe, wodurch sich der Sender zu diesem Zeitpunkt hinter diversen Spartensendern einsortierte, darunter ProSieben Maxx. Dort sorgte die US-Dokusoap "Storage Wars" über Stunden hinweg für Marktanteile zwischen 4,1 und 5,1 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen.

Starker Tag für DMAX

Bei DMAX trieb die Dokusoap "Fang des Lebens - Der gefährlichste Job Alaskas" den Marktanteil ab 14:18 Uhr gar vorübergehend auf stolze 7,2 Prozent. Zudem punktete der Sender am Vorabend mit den "Steel Buddies" mit bis zu 5,1 Prozent. Und auch in der Primetime lief es für DMAX dank zweier Folgen von "112: Feuerwehr im Einsatz" mit Werten von 3,2 und 4,5 Prozent ausgesprochen gut. Ganz zu schweigen von der nächtlichen Wiederholung, die sogar für 13,8 Prozent in der Zielgruppe sorgte. Die Folge: Mit einem Tagesmarktanteil von 3,7 Prozent landete DMAX am Donnerstag sogar knapp vor RTLzwei.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;