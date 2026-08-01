Nachdem der "Police Academy"-Klamauk in den letzten Tagen schon Nitro mehrere sehr erfolgreiche Abende beschert hat, war am Freitag nun RTL Super mit der nächsten Auswertung der Filme an der Reihe. Und das funktionierte vor allem bei den Jüngeren erneut erstaunlich gut. Schon der erste Film um 20:15 Uhr holte starke 6,8 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen und immerhin noch 4,6 Prozent Marktanteil in der erweiterten Zielgruppe 14-59. 350.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sahen insgesamt zu.

Mit "Police Academy 2 - Jetzt geht's erst richtig los" ging's ab kurz nach 22 Uhr dann aber tatsächlich erst richtig los. Die Gesamt-Reichweite kletterte deutlich auf etwa 530.000, der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen schoss auf 9,3 Prozent nach oben. 7,3 Prozent Marktanteil waren es bei den 14- bis 59-Jährigen. Mit rund 200.000 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauern war "Police Academy 2" in dieser Altersgruppe letztlich sogar die meistgesehene Sendung aller Privatsender nach 20:15 Uhr - nur "RTL aktuell" und "GZSZ" am Vorabend erzielten noch eine etwas höhere Reichweite in der klassischen Zielgruppe.

In der Primetime musste RTL sich dann aber mit im Schnitt 0,18 Millionen 14- bis 49-jährigen Zuschauerinnen und Zuschauer für "Absolut Musik - Die besten Sängerinnen aller Zeiten" zufrieden geben, was für mäßige 8,4 Prozent reichte. Trotzdem kann man bei RTL halbwegs zufrieden sein, weil es bei den 14- bis 59-Jährigen mit 9,6 Prozent besser aussah. Insgesamt scheiterte man knapp an der Millionen-Marke, 970.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren im Schnitt bei der bis Mitternacht dauernden Sendung dabei.

In Sat.1 tat sich "Die besten Comedians Deutschlands" erheblich schwerer als eine Woche zuvor: Nur noch 650.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten ein, 190.000 weniger als am Freitag vergangener Woche. Der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen sackte von 9,1 auf 6,4 Prozent ab, bei den 14- bis 59-Jährigen wurden 5,9 Prozent Marktanteil erreicht. Damit sortierte man sich in den Zielgruppen hinter ProSieben ein, wo "Kingsman: The Golden Circle" 7,1 Prozent in der klassischen und 6,4 Prozent in der erweiterten Zielgruppe einfuhr. Die Gesamt-Reichweite belief sich auf 0,53 Millionen.

Zufrieden sein kann man mit dem Abend bei RTLzwei: "Gods of Egypt" holte um 20:15 Uhr 4,8 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und 5,0 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen, 440.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalteten insgesamt ein. Auch Vox kann sich über 6,2 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe für eine Wiederholung von "First Dates Hotel" nicht beschweren, bei den 14- bis 59-Jährigen reichte es allerdings nur für 4,1 Prozent. 400.000 waren hier insgesamt dabei. Kabel Eins setzte auf "Navy CIS: Origins" und "Navy CIS": Bei den 14- bis 49-Jährigen lagen die Marktanteile nur zwischen 1,3 und 2,3 Prozent, bei den 14- bis 59-Jährigen sah es mit 2,5 bis 4,1 Prozent aber etwas besser aus.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;