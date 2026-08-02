Sat.1 hat am Samstag einen Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 6,1 Prozent und kann damit recht zufrieden sein. An diesem sonst so chronisch schwachen Tag lief es in der Vergangenheit auch schon oft deutlich schlechter. Einen kleinen Teil zum Erfolg beigetragen hat das "Frühstücksfernsehen am Samstag", das einen seiner besseren Tage erwischte. 340.000 Menschen sahen zu und trieben so den Marktanteil beim jungen Publikum auf 10,9 Prozent nach oben.

Das Früh-Format von Sat.1 bleibt damit weiterhin eine Sendung der Extreme. Erst vor einer Woche stellte das "Frühstücksfernsehen am Samstag" mit 2,9 Prozent Marktanteil einen Negativ-Rekord auf - schlechter lief es zuvor noch nie. Die 10,9 Prozent sind nun außerdem der höchste Wert des laufenden Jahres. Vor zwei Wochen erzielte das Format schon einmal eben diese 10,9 Prozent. Im Schnitt kommt die Sendung im Laufe dieses Jahres bislang auf 7,3 Prozent - das unterstreicht die Quoten-Achterbahnfahrt.

Marktanteils-Trend: Sat.1-Frühstücksfernsehen am Samstag Um dieses Diagram sehen zu können, aktivieren Sie bitte Javascript in den Einstellungen Ihres Browsers. Quelle: DWDL.de-Recherche

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14-49 Jahre

In der Primetime kam Sat.1 am Samstag mit dem Film "Men In Black: International" auf 660.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, 140.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag bei 6,8 Prozent. Damit lag Sat.1 nur knapp hinter ProSieben und RTL. Der Sat.1-Schwestersender holte mit dem Format "Darüber staunt die Welt – Die abgefahrensten LOL-Momente Reloaded" 7,0 Prozent, die Gesamtreichweite betrug jedoch nur bei 440.000. RTL kam mit einem Live-Programm von Michael Mittermeier auf 910.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 7,8 Prozent.

Hintenraus entwickelten sich die Quoten der drei Sender jedoch unterschiedlich: Während RTL ab 22:15 Uhr mit einem Programm von Özcan Cosar Probleme bekam und der Marktanteil auf 7,3 Prozent leicht abfiel, steigerte sich bei ProSieben eine weitere Folge der Clipshow auf 7,6 Prozent. In Sat.1 steigerte sich "Der Schuh des Manitu" sogar auf 7,7 Prozent.

Recht zufrieden mit dem Samstag kann Vox sein: Der Tagesmarktanteil des Senders betrug 7,2 Prozent, damit lag man nur knapp hinter RTL (7,4 Prozent) und landete auf dem zweiten Platz aller Kanäle. Mit dem Film "Minions" war man der reichweitenstärkste Sender beim jungen Publikum nach 20:15 Uhr: 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zwischen 14 und 49 sorgten hier für sehr gute 9,8 Prozent Marktanteil, die Gesamtreichweite lag bei 470.000. Der thematisch etwas anders gelagerte Film "Pacific Rim" holte später immerhin noch 6,9 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;