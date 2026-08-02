2,2 Prozent Tagesmarktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen hat Kabel Eins am Samstag erzielt, für den Sender ist das ein katastrophales Ergebnis. Man lag so nicht nur hauchdünn vor einem Kanal wie TLC (2,0 Prozent), sondern musste darüber hinaus auch noch eine Reihe von anderen Spartensendern den Vortritt lassen. Am Ende reichte es für Kabel Eins nur zu Platz 15 in den Quotencharts.

Blickt man auf das Programm des Senders, stellt man fest: Es gab eigentlich nur Baustellen - und ein Line-Up ohne Anspruch. In der Primetime lagen zwei alte Ausgaben von "9-1-1 Notruf L.A." bei 2,6 und 1,8 Prozent Marktanteil. Zwei Wiederholungen von "9-1-1: Lone Star" lagen jeweils unter der 2-Prozent-Marke. Die Free-TV-Premiere einer Folge "Seal Team" startete erst um kurz nach Mitternacht, hier wurden 3,1 Prozent gemessen.

Auch in der Daytime setzte es mit einem monotonen Programm schlechte Quoten: Zwischen 6 und 20:15 Uhr setzte man, mit Ausnahme einer kurzen "Newstime"-Ausgabe, ausschließlich auf zwei US-Serien: "Castle" und "Navy CIS". "Castle" kam teilweise immerhin auf 5,6 Prozent, rutschte zwischenzeitlich aber auch unter die 1-Prozent-Marke. Für "Navy CIS" waren 3,5 Prozent das Höchste der Gefühle.

Insofern ist es kein Wunder, dass Kabel Eins am Samstag in den Quotencharts völlig unterging und sich sogar etlichen Spartensendern geschlagen geben musste. Am erfolgreichsten beim jungen Publikum performten ZDFinfo (3,8 Prozent) und ZDFneo (3,6 Prozent). Aber auch Super RTL (2,9 Prozent), Comedy Central (2,8 Prozent), DMAX (2,6 Prozent), Nitro (2,5 Prozent) und Welt (2,4 Prozent) waren erfolgreicher als der eigentlich größere Sender.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;