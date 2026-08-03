Die “Süddeutsche Zeitung” macht es, “RTL Hessen” berichtet darüber und auch “DeinDailyUpdate” spricht davon: die Vorauswahl für das “Jugendwort des Jahres” steht fest. Erfahrungsgemäß handelt es sich bei der Ankündigung um einen Viralitätsgaranten im Juli, entsprechend viele Publisher sprangen erneut auf den Trend auf.

Doch zwischen “Crashout” und “Ragebait” konkurrieren die Beiträge mit allen Videothemen, die für die Berichterstattung in diesem Monat ebenfalls relevant waren. Thematische Synergien der Medienmarken zeigten sich vor allem in der Berichterstattung über die Gefahr von Vibrionen und den Designs für neue Geldscheine. Welche Kanäle TikTok aktiv bespielen:

Fast hätte das Morgenmagazin das Rennen gemacht. Am Ende verdrängte jedoch ein Ankündigungsvideo den Auftritt der Sängerin Ikkimel vom ersten Platz der Auswertung. Wer den Juli für sich entscheiden konnte:

Mit diesen Themen waren Publisher im Juli auf TikTok erfolgreich

© DWDL

10. Platz: Ruhr Nachrichten

Ein Blaulichtreport in Nordkirchen sorgte auf dem Kanal der Ruhr Nachrichten für ein virales Video. Mit den Worten der Polizei (“Bleiben Sie stehen, ist doch peinlich, was sie machen!”) erreichte der Ausschnitt über 3,4 Millionen Aufrufe. Mit dem Inhalt kann der Publisher seine ersten Charteinzug auf dem zehnten Platz verbuchen.

9. Platz: RTL Nord

Eine Warnung vor Vibrionen führte auf dem nordischen Account von RTL zum Triumph, hier folgten 3,5 Millionen Aufrufe und 130.000 Likes. Zuletzt war das Medium im Januar und Februar Teil des Rankings und konnte sich nun erneut eine Spitzenplatzierung erkämpfen.

8. Platz: RTL Aktuell

Noch reichweitenstärker entpuppte sich der Hauptnachrichtenkanal von RTL: 3,7 Millionen gab es für das Update zum Migrationsansturm der spanischen Stadt Ceuta. Ebenfalls viral: der Bruch eines Fensters auf einem Flug nach Thessaloniki mit 2,1 Millionen Klicks sowie die Berichterstattung zur Gesundheitsreform des Bundesministers mit 1,7 Millionen Sichtungen.

7. Platz: Ostsee-Zeitung

Die OZ erhielt besonders viel Resonanz auf die Abiturrede einer Schülerin aus Hagenow, das Video löste 3,8 Millionen Views aus. Damit belegt die regionale Tageszeitung den siebten Platz der Auswertung.

6. Platz: Focus Online

Die Marke von Hubert Burda Media versammelte mit einer skurrilen Rettungsaktion ein Publikum von vier Millionen User: die Blaulichtmeldung über eine gefangene Person in einer Festivaltoilette wird so mit dem sechsten Rankingplatz belohnt. Dazu kommt die emotionale Pressekonferenz des argentinischen Nationaltrainers nach der Niederlage im Finale der Weltmeisterschaft. Hier resultierten 2,1 Millionen Sichtungen.

5. Platz: ARD Sportschau

Der öffentlich-rechtliche Bewegungskanal kann die eigene Platzierung aus dem Vormonat halten, Grund dafür ist ein Torabschluss von Fußballer Erling Haaland mit 4,1 Millionen Klicks. Ebenfalls erfolgreich: ein Tumult auf dem Fußballfeld mit 3,2 Millionen Aufrufen sowie diskutable Spielentscheidungen mit 2,9 Millionen Views.

4. Platz: HNA

Zum ersten Mal gelingt der Hessischen/Niedersächsischen Allgemeinen der Sprung in die Charts: Auslöser dafür sind die Aufnahmen an einem Kleidercontainer, die einen Diebstahl beweisen. Das Video wurde 4,9-millionenfach ausgespielt.

3. Platz: ZDFheute

“Fußballmänner, alles Penner!”, attestierte Sängerin Ikkimel im Morgenmagazin. Der starke Kontrast zum gewohnten ZDF-Programm überraschte die Community online wie offline und ließ den Auftritt mit 5,1 Millionen Aufrufen auf TikTok viral gehen. Weniger polarisierend, aber dennoch reichweitenstark verbreitete sich die Nachricht zur Vibrionen-Gefahr mit 2,1 Millionen Klicks sowie die Meldung über neue Geldschein-Designs mit 1,9 Millionen Sichtungen.

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2. Platz: RTL West

Die Darstellung der Rettungsaktion eines Hundes vor dem Hitzetod beförderte RTL West mit 5,5 Millionen Aufrufen auf den zweiten Platz der Auswertung. Dazu konnte der Publisher zwei weitere Videos mit jeweils 1,8 Millionen Aufrufen absetzen: eine Blaulichtmeldung aus Soest sowie ein Unfall auf der A555.

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1. Platz: Tagesschau

Eine sichere Bank bescherte dem ARD-Angebot in diesem Monat erneut die Führung innerhalb des Rankings: Susanne Daubner präsentierte (wie jedes Jahr) die finale Auswahl auf der Suche nach dem “Jugendwort des Jahres”. Die Ankündigung wurde mit sensationellen 15,4 Millionen Aufrufen belohnt. Ebenfalls interaktionsstark: die Todesmeldung von Sängerin Bonnie Tyler mit 2,6 Millionen Klicks sowie das Attentat im Rahmen des Berliner CSDs mit 2,1 Millionen Sichtungen.

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Stand der letzten Abrufe: Samstag, 1. August 2026, 12 Uhr.

Update: RTL West zieht nachträglich auf den zweiten Platz der Auswertung ein, BR24sport fällt damit aus dem Ranking.

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So funktioniert die Auswertung:

Jeden Monat kämpfen die journalistischen Accounts auf TikTok um eine Platzierung in den Publisher-Charts von DWDL. Die Regeln: Wer den reichweitenstärksten Beitrag (pro Account) vorweisen kann, verdient sich eine ehrenwerte Nennung im Ranking. Bei Gleichstand entscheidet die bessere Interaktionsrate.

Die Rangliste ist hart umkämpft: Mittlerweile finden mehr als 170 Medienmarken auf der Kurzvideoplattform statt. Über die Jahre hat sich mit der wachsenden Nutzung auf Seiten der journalistischen Konten und des Publikums die Flughöhe der Inhalte deutlich skaliert. Beiträge lösen regelmäßig zweistellige Millionenreichweiten aus. Zur Liste mit allen beobachteten Accounts geht es hier: