RTLzwei hat am Sonntagabend mit seinem Spielfilm-Doppel einen schönen Quoten-Erfolg gefeiert und in der Primetime sogar die Filme von ProSieben und Sat.1 hinter sich gelassen. Möglich wurde das um 20:15 Uhr zunächst durch "Hitler - Aufstieg des Bösen", der mit durchschnittlich 210.000 Zuschauerinnen und Zuschauern in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen einen richtig guten Marktanteil von 7,7 Prozent verzeichnete. Insgesamt schalteten 540.000 Personen ein. Nach 23 Uhr steigerte sich "Gods of Egypt" schließlich noch auf 8,1 Prozent.

Bei ProSieben wird man hingegen einigermaßen enttäuscht sein, immerhin wartete der Sender mit der Free-TV-Premiere des im Vorfeld des Kinostarts viel besprochenen Robbie-Williams-Films "Better Man" auf. Mehr als 590.000 Zuschauerinnen und Zuschauer konnte ProSieben damit jedoch um 20:15 Uhr nicht vor den Fernseher locken, in der Zielgruppe enttäuschte die Erstausstrahlung gar mit schwachen 5,6 Prozent. Noch ein ganzes Stück schlechter lief es danach für "Kingsman: The Golden Circle", dessen Marktanteil auf 2,3 Prozent absackte.

Ähnlich mager verlief auch der Abend für Sat.1, wo man mit "Alles Fifty Fifty" ebenso auf eine Free-TV-Premiere setzte. Zwar erreichte die Komödie insgesamt immerhin 850.000 Zuschauerinnen und Zuschauer, doch in der Zielgruppe war trotzdem nur ein Marktanteil von 5,4 Prozent drin. Am späten Abend fiel "Caveman" schließlich auf 3,5 Prozent zurück. Stärkster Privatsender des Abends war indes RTL, wenngleich auch die Kölner einstellig blieben: Hier erreichte "James Bond 007: Ein Quantum Trost" aber immerhin 8,7 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen und sogar 9,4 Prozent bei den 14- bis 59-Jährigen. Insgesamt erreichte der Film im Schnitt 1,43 Millionen Menschen.

Zufrieden kann man daneben auch bei Vox sein, das mit einer Wiederholung von "Kitchen Impossible" auf gute 8,0 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe kam. Und auch "Die Lieblingsmarken der Deutschen" überzeugten bei Kabel Eins: Mit einem Marktanteil von 5,3 Prozent lag die Reportage-Reihe klar über dem Senderschnitt, ehe "Abenteuer Leben am Sonntag" im Anschluss sogar noch 6,3 Prozent schaffte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;