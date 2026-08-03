Mit bis zu 15,5 Prozent Marktanteil legte die neue ARD-Serie "Surface - Das versunkene Dorf" in der vergangenen Woche einen richtig guten Start am späten Abend hin. In der zweiten Woche ließ das Interesse des Publikums nun allerdings - zumindest linear - ein ganzes Stück nach. Obwohl die "Tatort"-Wiederholung um 20:15 Uhr mit 4,26 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie 22,2 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum noch die eindeutige Marktführerschaft verzeichnete, blieben danach nur noch 1,64 Millionen für die dritte "Surface"-Folge dran. Bei der vierten Folge waren es schließlich 1,19 Millionen.

Zweistellige Marktanteile waren für den Sender damit ab 21:43 Uhr nicht mehr drin - stattdessen bewegten sich die beiden Serien-Folgen bei Werten von 9,4 und 9,6 Prozent. Noch schwerer tat sich "Surface - Das versunkene Dorf" beim jungen Publikum: In der Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen erzielte die Serie schwache Marktanteile von 4,2 und 3,4 Prozent, während selbst bei den 14- bis 59-Jährigen Werte von 5,4 und 5,1 Prozent drin waren.

Mit Problemen kämpfte daneben aber auch das ZDF am späten Abend. Dort feierte um 22:15 Uhr die neue Serie "Back Up - Auf Streife mit der Ex" ihre Premiere, blieb aber ebenso wie "Surface" im Ersten nur einstellig. Durchschnittlich 1,38 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie ein Marktanteil von 9,6 Prozent waren um 22:15 Uhr drin, ehe eine weitere Folge mit 930.000 Personen auf 9,7 Prozent kam. Bei den 14- bis 49-Jährigen enttäuschte "Back Up" zudem mit überschaubaren Marktanteilen von 3,1 und 2,2 Prozent.

Am Vorlauf lag es nicht: Das "heute-journal" hatte im Vorfeld noch mit starken 13,9 Prozent beim jungen Publikum überzeugen können. Insgesamt sorgten 3,66 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer gar für 20,1 Prozent, nachdem um 20:15 Uhr eine "Frühling"-Wiederholung von 2,69 Millionen Menschen gesehen wurde. Der ARD-"Tatort" ging zu diesem Zeitpunkt übrigens auch bei den 14- bis 49-Jährigen als Spitzenreiter hervor und ließ mit einem Marktanteil von 14,7 Prozent die Konkurrenz locker hinter sich.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;