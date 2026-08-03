Mit dem "Fifty-Fifty-Quiz" fungiert "heute-show"-Reporter Fabian Köster neuerdings auch als Quizmaster im NDR - und zumindest der Start verlief am späten Sonntagabend aus Quotensicht schon mal ausgesprochen erfolgreich. Mit Unterstützung zahlreicher Gesichter aus der "heute-show", darunter Anchor Oliver Welke, wusste die Premieren-Ausgabe auf dem Sendeplatz um 22:45 Uhr voll und ganz zu überzeugen. Bundesweit erreichte das "Fifty-Fifty-Quiz" im Schnitt 890.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 7,8 Prozent.

Profitiert hat die neue Köster-Show dabei zweifelsohne vom starken Vorprogramm durch "Kaum zu glauben!", denn die Rateshow mit Kai Pflaume wollten ab 21:45 Uhr sogar 1,42 Millionen Menschen sehen. Beim Gesamtpublikum belief sich der Marktanteil dadurch auf stolze 8,5 Prozent. Gelungen ist dieser Erfolg vor allem aus eigener Kraft, denn mit der "Landpartie" erreichte der NDR um 20:15 Uhr zunächst nicht einmal halb so viele Menschen, hier waren im Schnitt 680.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei.

Schwerer taten sich die beiden Shows indes beim jungen Publikum, wo "Kaum zu glauben!" zunächst auf 2,5 Prozent Marktanteil kam, ehe sich "Das Fifty-Fifty-Quiz" leicht auf 3,3 Prozent steigerte. Angesichts der hohen Gesamtwerte wird man das aber beim NDR wohl ganz gut verschmerzen können - zumal beide Shows auch im eigenen Sendegebiet auf großes Interesse stießen: Mit Marktanteilen von 16,8 und 16,7 Prozent bewegten sich die Formate im Norden sehr deutlich oberhalb der Normalwerte des Senders, der dann auch mit einem Tagesmarktanteil von 10,0 Prozent - gemeinsam mit MDR - das Ranking der Dritten anführte.

Für einen noch größeren Erfolg sorgte am späten Nachmittag allerdings die Lottoshow "Bingo!", die mit hervorragenden 20,4 Prozent Marktanteil in Norddeutschland glänzte. Bundesweit schalteten um 17:00 Uhr im Schnitt 540.000 Personen ein. Bemerkenswert: Selbst bei den 14- bis 49-Jährigen erzielte die NDR-Sendung starke 5,2 Prozent Marktanteil.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;