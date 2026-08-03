11,423 Millionen Streaming-Views weist die AGF für das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft zwischen Spanien und Argentinien beim ZDF aus - damit wurde der bisherige Bestwert in diesem Turnier, der bei 10,575 Millionen lag und vom Sechzehntelfinal-Aus der deutschen Nationalelf gegen Paraguay stammt, noch einmal deutlich übertroffen. Mehr noch: Es war die bislang höchste ausgewiesene Zahl für irgendeine Sendung seit Beginn der Census+ Ausweisung im März 2025.

Ganz wichtig zur Einordnung: Die Zahl dieser Views ist keinesfalls vergleichbar mit der klassichen TV-Quote. Während im TV eine "durchschnittliche Sehbeteiligung" angegeben wird - also wieviele die gesamte Partie im Schnitt gesehen haben - zählt die AGF im Streaming jeden Start des Streams einzeln als View, egal wie lange dieser läuft. Wird der Stream mehrfach gestartet, wird das also auch mehrfach gezählt. Es kommt also nicht von ungefähr, dass die beiden WM-Partien mit den mit großem Abstand meisten Streaming-Views erst im Elfmeterschießen entschieden wurden. Nicht wenige dürften in den Pausen den Stream gestoppt, etwas anderes angeschaut oder gemacht und diesen dann wieder gestartet haben - das treibt die Zahl der Views nach oben, ohne dass es mehr Zuschauerinnen und Zuschauer werden.

Auch unter Berücksichtigung dessen sind die Viewing-Zahlen aber natürlich sehr hoch, auch die beiden Halbfinal-Partien bei ARD und ZDF erzielten rund fünfeinhalb Millionen Views, das Achtelfinale zwischen Portugal und Spanien liegt mit knapp 5,2 Millionen Views ebenfalls weit vor allen anderen Sendungen im Juli. Insgesamt waren 13 der 25 meistgestreamten Sendungen (bei den Anbietern, die an der AGF-Messung teilnehmen) im Juli WM-Übertragungen. Magenta TV lässt seine Streaming-Nutzung nicht von der AGF messen und hat eigene Daten herausgegeben - stellt dabei aber Berechnungen auf Basis seiner Messdaten an und legt dabei einen Co-Viewing-Faktor zugrunde, der schwer nachvollziehbar ist.

Amazon punktet mit Wimbledon - aber nicht das Finale liegt im AGF-Ranking vorn

Neben der Fußball-WM fungierte im Juli auch noch Wimbledon ein sportlicher Publikums-Magnet. Amazon taucht mit seinen Übertragungen mehrfach in den Top 25 auf - und das Ranking ist dabei auf den ersten Blick durchaus überraschend. Die höchste View-Zahl wurde demnach nämlich für den Stream am 7. Juli gemessen: 3,944 Millionen Sendungsstarts, am 9. Juli waren es 3,624 Millionen. Das Halbfinale der Herren zwischen Fery und Alexander Zverev lag demnach nur bei 1,782 Millionen Views. Das Finale taucht gar nicht im Ranking auf - was daran liegt, dass es anders als die übrigen Spiele frei zugänglich gezeigt wurde. Aus technischen Gründen war es daher nicht unter AGF-Messung.

Amazon hatte aber eigene Zahlen veröffentlicht und von rund 3,5 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern gesprochen - hierbei handelt es sich nicht um Views, sondern bereits um eine Reichweite. Laut Amazon war es das meistgesehene Tennis-Match in der Geschichte von Prime Video. Dass das Halbfinale im Ranking weiter hinten auftaucht, dürfte unterdessen mit der Art der Zählung bei Census+ zusammenhängen - also jeden Videostart einzeln auszuwerten. In der Anfangsphase des Turniers waren noch mehrere Partien pro Tag zu sehen, hier werden Tennisfans häufiger mal reingeschaltet haben, ohne die ganze Zeit gebannt vor dem Bildschirm zu sitzen. Beim Halbfinale oder Finale gilt dann wohl für die meisten Fans: Wer einmal eingestiegen ist, fieberte auch durchgehend bis zum Schluss mit. Die Länge der Nutzung spielt aber für die Messung der Views eben keine Rolle.

Und sonst? Filme bei Prime Video, Reality bei RTL+

Abseits des Sports waren es vor allem Filme bei Amazon, die hohe Reichweiten im Streaming erzielen konnten - allen voran "Project Hail Mary" mit stolzen 3,739 Millionen Sendungsstarts, auch "The Sheep Detective" lag mit etwas mehr als zweieinhalb Millionen Views gut im Rennen, mehr als zwei Millionen Mal wurde obendrein noch "Masters of the Universe" gestartet. Das stärkste non-fiktionale Angebot abseits des Sports bot RTL+ mit seinen Reality-Formaten. Am stärksten nachgefragt war dabei "Prominent getrennt", das mit zwei Folgen die Marke von zwei Millionen Views übersprang. Ein voller Erfolg war aber auch das neue "Bad Boyfriends", das mit mehreren Folgen um die 1,6 Millionen Views liegt und mit dre stärksten auch noch knapp einen Platz in den anbieterübergreifenden Top25 ergattern konnte. Die meistgesehene Sendung auf Joyn (abseits von Trailern oder News-Clips) war "Match my Ex" mit bis zu 537.000 Views.

Streaming-Hitliste aller von der AGF gemessenen Anbieter 07/2026

Sendung Anbieter Views

in Mio. Fußball-WM 2026: Spanien - Argentinien ZDF 11,423 Fußball-WM 2026: Halbfinale Frankreich - Spanien ZDF 5,543 Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - England gegen Argentinien | 15.07.2026 18:15 ARD 5,480 Fußball-WM 2026: Achtelfinale Portugal - Spanien ZDF 5,196 Wimbledon Championships 2026 | 2026 The Championships | 07.07.2026** Amazon 3,944 Project Hail Mary Amazon 3,739 Fußball-WM 2026: Viertelfinale Spanien - Belgien ZDF 3,635 Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Frankreich gegen Marokko | 09.07.2026 19:00 ARD 3,624 Wimbledon Championships 2026 | 2026 The Championships | 05.07.2026** Amazon 3,362 Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Argentinien gegen Ägypten | 07.07.2026 15:00 ARD 3,001 Wimbledon Championships 2026 | 2026 The Championships | 06.07.2026** Amazon 2,792 The Sheep Detectives Amazon 2,549 Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Spanien gegen Österreich | 02.07.2026 18:15 ARD 2,416 Masters of the Universe Amazon 2,237 Fußball-WM 2026: Sechzehntelfinale Australien - Ägypten ZDF 2,221 Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - England gegen DR Kongo | 01.07.2026 15:00 ARD 2,121 Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 10 RTL 2,112 Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Schweiz gegen Kolumbien | 07.07.2026 19:00 ARD 2,045 Wimbledon Championships 2026 | 2026 The Championships | 04.07.2026** Amazon 2,039 Prominent getrennt - Die Villa der Verflossenen | Staffel 5 - Folge 11 RTL 2,012 Fußball-WM 2026: Achtelfinale Kanada - Marokko ZDF 1,974 Eventlivestreams | Sportschau FIFA WM 2026 - Belgien gegen Senegal | 01.07.2026 19:00 ARD 1,911 Wimbledon Championships 2026 | 2026 The Championships | 08.07.2026** Amazon 1,878 Wimbledon Championships 2026 | Fery vs. Zverev Amazon 1,782 Bad Boyfriends - Jetzt wird abgerechnet | Staffel 1 - Folge 2 RTL 1,663

Quelle: AGF, AGF CENSUS+ v1.4.9, Auswertungstyp: Streaming Videos, Zensusdaten aus technischer Messung, Angebote unter AGF-Messung, bis 31.07.2026

Anbieter: ARD-Gruppe, ZDF-Gruppe, RTL-Gruppe, ARD/ZDF-Gruppe, Sport1-Gruppe, Joyn-Gruppe, Sky-Gruppe, Axel Springer-Gruppe, DAZN-Gruppe, Amazon-Gruppe, RTL ZWEI-Gruppe

*enthält nur VoD und Event-Livestream

**Ergänzung des Datums im Videotitel durch AGF

Was sagen die Census+-Zahlen aus?

Seit April 2025 weist die AGF neue monatliche Streaming-Hitlisten aus. Hatte man bis dahin auf die Nettoreichweiten abgestellt - also wie viele unterschiedliche Menschen ein Stream tatsächlich erreicht hat - so geht es jetzt rein nach technisch gemessenen Views. Diese Zahl ist höher und sagt aus, wie häufig ein Stream gestartet wurde. Wenn ein und dieselbe Person einen Stream mehrfach startet, wird also jedes Mal ein View gezählt. Wie lange der Stream dann läuft, spielt keine Rolle. Damit reagiert man darauf, dass auch andere Angebote ähnlich vorgehen. Zudem liegen diese Zahlen ohne Zeitverzug vor. Mehr Infos zu Census+ gibt's hier.