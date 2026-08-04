Die zweite Staffel des Sat.1-Formats "Villa der Versuchung" ist mit überschaubaren Quoten gestartet. 690.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren mit dabei, als Verona Pooth die neuen Bewohner der Villa begrüßte. Eine niedrigere Reichweite erzielte das Format im vergangenen Jahr nie: Damals startete die Reality auch unter der 1-Million-Marke und konnte sich im weiteren Verlauf dann aber fast Woche für Woche steigern - und lag letztlich deutlich darüber. Bei Sat.1 wird man hoffen, dass das Format auch in diesem Jahr noch zulegen wird.

Auch bei den 14- bis 49-Jährigen lahmte das Format: 180.000 Zuschauerinnen und Zuschauer kamen aus dieser Altersklasse, das waren deutlich weniger als in der Vergangenheit. Dementsprechend lag auch der Marktanteil nur bei 7,2 Prozent - auch das entspricht einem Tiefstwert. Staffel eins lag vorläufig gewichtet noch bei 9,7 Prozent, durch die endgültige Gewichtung stieg der Marktanteil klar in den zweistelligen Bereich.

Dass "Villa der Versuchung" linear jetzt so schwach startet, ist eine kleine Überraschung, denn die Konkurrenz war am Montag eigentlich nicht besonders stark unterwegs und setzte vor allem auf Wiederholungen. Im "Villa der Versuchung"-Schlepptau hat Sat.1 am Montag jedenfalls auch das neue "Dschungel Divas - Luxus hat seinen Preis" gestartet. Hier waren am späten Abend insgesamt noch 410.000 Zuschauerinnen und Zuschauer mit dabei, der Marktanteil lag bei 6,7 Prozent.

Kabel Eins startete am Montag zunächst mit "Jack Ryan: Shadow Recruit" in die Primetime. Hier sahen 660.000 Menschen zu und der Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen lag bei 4,5 Prozent. Im weiteren Verlauf des Abends drehte der Sender dann aber noch mächtig auf: "John Wick" unterhielt ab 22:26 Uhr durchschnittlich 720.000 Menschen, das ließ den Zielgruppen-Marktanteil auf 10,3 Prozent steigen. 190.000 Zuschauerinnen und Zuschauer waren zwischen 14 und 49 Jahren alt - das waren mehr als bei der "Villa der Versuchung" um 20:15 Uhr in Sat.1.

ProSieben setzte derweil ein letztes Mal auf alte Folgen von "Georgie & Mandy", in der kommenden Woche startet die US-Sitcom mit neuen Folgen in Staffel zwei. Und die Vorzeichen sind nicht schlecht, denn auch die Wiederholungen waren zuletzt kein Totalausfall. Die fünf gezeigten Folgen lagen jetzt zwischen 6,2 und 7,4 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe. "Young Sheldon" holte später in der Spitze nur 5,7 Prozent.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;