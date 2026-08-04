"Wer wird Millionär?" hat am Montag den Primetime-Sieg eingefahren - und das nicht nur insgesamt, sondern auch in den beiden Zielgruppen 14-49 und 14-59. Dass Günther Jauch das geschafft hat, ist eine kleine Überraschung. Bei der ausgestrahlten Folge handelte es sich nämlich um ein Special zum 25. Jubiläum der Sendung, das im Oktober 2024 zum ersten Mal ausgestrahlt wurde. Dennoch sahen auch jetzt wieder viele Menschen zu.

So betrug die Gesamtreichweite der Quizshow am Montag 2,83 Millionen, das entsprach einem Marktanteil in Höhe von 18,3 Prozent. Bei den 14- bis 49-Jährigen reichten 340.000 Zuschauerinnen und Zuschauer zum Primetime-Sieg, hier wurden 14,8 Prozent gemessen. Und in der erweiterten Zielgruppe erzielte Günther Jauch 14,6 Prozent. Vox hat dagegen an Schwung verloren: Eine neue Ausgabe von "Goodbye Deutschland" fiel am Montag auf eine Reichweite in Höhe von 580.000, der Zielgruppen-Marktanteil lag bei 6,3 Prozent. In den zwei Wochen davor lief es für Specials des Formats noch deutlich besser.

Dass RTL den dreifachen Primetime-Sieg mit einer alten "Wer wird Millionär?"-Ausgabe einfahren konnte, lag auch an den Öffentlich-Rechtlichen, die schwach unterwegs waren. Das ZDF setzte zur besten Sendezeit auf eine Wiederholung des Krimis "Nachtschicht - Der Unfall" und kam damit nur auf 2,80 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer, der Marktanteil lag trotzdem bei relativ guten 15,1 Prozent. "Largo Winch: Der Preis des Geldes" fiel später auf 8,8 Prozent.

Im Ersten war im Rahmen der Sommerkino-Reihe zwar eine Erstausstrahlung zu sehen, das Drama "Die Fotografin" wollten aber nur 2,35 Millionen Menschen sehen. Das führte zu 12,8 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum. Bei den 14- bis 49-Jährigen wurden 8,3 Prozent gemessen, damit lag der Sender immerhin vor dem ZDF-Krimi, der es zur gleichen Zeit nur auf 6,0 Prozent brachte.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;