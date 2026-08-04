Die Zeiten, in denen das ProSieben-Magazin "taff" ohne Probleme auf zweistellige Marktanteile beim jungen Publikum gekommen ist, sind längst vorbei. An diesem Montag hat die Sendung aber mal wieder ein Ausrufezeichen gesetzt. 320.000 Menschen sahen sich zum Start in die Woche die neueste Ausgabe an, die Hälfte davon war zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag damit bei 15,7 Prozent, für "taff" bedeutet das einen neuen Bestwert im laufenden Jahr.

Generell war es eine erfolgreiche Daytime für ProSieben: Zwischen 13:43 und 18:12 Uhr lag der Sender durchgängig im zweistelligen Bereich. "Die Simpsons" fielen dann zwar unter diese Marke, "Galileo" holte am Vorabend aber wieder gute 10,6 Prozent - auch das ist mittlerweile keine Selbstverständlichkeit mehr. 440.000 Menschen sahen sich das Wissensmagazin an.

Einen Jahresbestwert konnte unterdessen auch Vox feiern: "First Dates" erzielte zum Start in die Woche hervorragende 13,2 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen, besser lief es für das Format überhaupt noch nie. Aber auch die anderen Formate wussten zu überzeugen: "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" sowie "Zwischen Tüll und Tränen" erzielten jeweils mehr als 9 Prozent, das schaffte später auch "Das perfekte Dinner".

Weniger Grund zur Freude hatten andere Sender. Bei Kabel Eins blieben die US-Serien in der Daytime teilweise bei weniger als 1 Prozent hängen und "Abenteuer Leben täglich" schrammte mit exakt 1,0 Prozent nur knapp an einem Jahrestief vorbei. "Mein Lokal, Dein Lokal - Der Profi kommt" und "Achtung Kontrolle" machten ihre Sache danach mit 3,8 und 3,0 Prozent zwar besser, sind von einem Erfolg damit aber weit entfernt.

In Sat.1 erzielte unterdessen die neueste Ausgabe von "Die Landarztpraxis - Team Sonnenhof" nur 1,9 Prozent in der klassischen Zielgruppe, schlechter lief es für die Serie noch nie. Insgesamt sorgten 570.000 Zuschauerinnen und Zuschauer für 3,8 Prozent. Ein echter Aufwärtstrend seit dem Start Ende Juni ist damit weiterhin nicht zu erkennen.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;