Mit einer neuen Ausgabe seiner Langzeit-Doku "Wir werden groß" ist Vox am Dienstagabend der erfolgreichste Privatsender beim jungen Publikum gewesen. 230.000 Zuschauerinnen und Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren bescherten dem Sender sehr gute 9,1 Prozent Marktanteil, das war nochmal ein Prozentpunkt mehr als vor einer Woche. Insgesamt ging die Reichweite dagegen leicht zurück und lag knapp unter der Marke von 500.000.

Dass Vox es am Ende auf einen Tagesmarktanteil in Höhe von 7,6 Prozent brachte, ist auch auf die erfolgreiche Daytime zurückzuführen, die schon seit einigen Tagen sehr erfolgreich ist. Auch am Dienstag lagen "Zwischen Tüll und Tränen", "First Dates" und "Das perfekte Dinner" bei zweistelligen Marktanteilen in der klassischen Zielgruppe. Vox sicherte sich so die Tagesmarktführerschaft, das ZDF kam auf Platz zwei auf 7,0 Prozent Marktanteil.

Mit einem weinenden und einem lachenden Auge wird man wohl bei RTLzwei auf den Dienstagabend blicken: Die neuen "Imbisshelden" verloren deutlich an Zugkraft und unterhielten nur noch 340.000 Menschen, das waren rund 100.000 weniger als vor sieben Tagen. Der Marktanteil beim jungen Publikum fiel von 6,8 auf 4,6 Prozent. Dafür steigerte sich "Hartz und herzlich" im Vorfeld sehr deutlich: 470.000 Zuschauerinnen und Zuschauer sorgten hier für 8,0 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-Jährigen. Bei der Rückkehr in der vergangenen Woche erzielte das Format lediglich etwas mehr als 5 Prozent.

Einen Abend zum Vergessen erlebte unterdessen Sat.1: Zwei Folgen der US-Serie "Hunting Party - Die Mörderjagd" erzielten jeweils Reichweiten von 480.000, beim jungen Publikum waren damit nur 4,1 und 3,3 Prozent drin. Die "FBI"-Serien lagen später ebenfalls auf diesem Niveau. ProSieben hangelte sich derweil zum letzten Mal mit einer alten "Schlag den Star"-Ausgabe durch den Abend, hier sahen bis weit nach Mitternacht durchschnittlich 510.000 Menschen zu, der Marktanteil lag bei 7,8 Prozent. Ab der kommenden Woche setzt ProSieben am Dienstagabend wieder auf "TV Total".

Stärkster Spartensender ist am Dienstag RTLup gewesen - und das Ergebnis des Kanals ist durchaus beachtlich. So kamen die Kölner auf einen Tagesmarktanteil (14-49) in Höhe von 4,1 Prozent und lagen damit in Schlagdistanz zu RTLzwei (4,3 Prozent) und Kabel Eins (4,5 Prozent). "Law & Order: Special Victims Unit" lag ab 20:15 Uhr häufig bei mehr als 3 Prozent und in der Daytime erzielten die Gerichtsshows sowie der "Blaulicht-Report" gute Quoten. Nachmittags waren zeitweise 7,0 Prozent drin - damit lag RTLup deutlich über Spartensender-Niveau.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;