Aktuell weilt Günther Jauch in der Sommerpause, doch noch im August wird er mit der neuen Staffel von "Wer wird Millionär?" ins Programm von RTL zurückkehren. Wie der Kölner Sender jetzt angekündigt hat, laufen die neuen Folgen der Quizshow ab dem 31. August auf dem angestammten Sendeplatz am Montagabend um 20:15 Uhr. Los geht es mit einer regulären Ausgabe. Darüber hinaus sollen aber auch die "3-Millionen-Euro-Woche" und ein neues "Prominenten-Special" im Rahmen des RTL-Spendenmarathons im weiteren Jahresverlauf folgen.

Wie groß die Vorfreude der Quiz-Fans ist, zeigte sich bereits in dieser Woche. Als RTL am Montagabend noch einmal die Spezial-Ausgabe zum 25-jährigen Jubiläum von "Wer wird Millionär?" wiederholte, schalteten im Schnitt fast drei Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer ein. Beim Gesamtpublikum reichte das für starke 18,3 Prozent Marktanteil, während bei den 14- bis 49-Jährigen ebenfalls richtig gute 14,8 Prozent erzielt wurden (DWDL.de berichtete).

Ohnehin erfreut sich die Produktion von Endemol Shine Germany auch 27 Jahre nach dem Start weiterhin großer Beliebtheit beim Publikum. Mit im Schnitt rund 2,8 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern sowie knapp 14 Prozent Marktanteil in der klassischen Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen ist "Wer wird Millionär?" nach wie vor ein verlässlicher Quotenbringer für RTL. In der Spitze verbuchte das Format während des ersten Halbjahres 2026 sogar bis zu 20,1 Prozent Marktanteil, die meistgesehene Folge erreichte rund 3,8 Millionen Menschen.

Neben "Wer wird Millionär?" will RTL in der kommenden Saison im Quiz-Bereich aber auch wieder auf "Schlauer als Alle" setzen. Das von Tresor TV produzierte Format mit Sonja Zietlow war Anfang 2025 mit soliden Quoten getestet worden. Wann genau die neuen Folgen gezeigt werden sollen, ist aber noch nicht bekannt.

Quelle für alle Daten in diesem Artikel, sofern nicht anders vermerkt: AGF SCOPE 1.15; Marktstandard: Bewegtbild; vorläufig gewichtete Daten; Tages-MA: Auswertungstyp TV-Zeitintervall; nutzungsbezogen; Sendungsdaten: Auswertungstyp TV; produktbezogen;