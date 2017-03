"Nord Nord Mord" stark, "Bares für Rares"-Rekord

© ZDF/Simon Vogler

Während Horst Lichter am Nachmittag mal wieder einen neuen Rekord eingefahren hat, präsentierte sich "Nord Nord Mord" am Abend in bestechender Form. Sogar beim jungen Publikum war der Krimi richtig stark und lag sogar vor RTL und Sat.1.

Der mit Abstand erfolgreichste Sender des Montags ist das ZDF. Mit 15,6 Prozent Tagesmarktanteil sicherte man sich den ersten Platz in den Tagescharts, Das Erste musste sich auf Rang zwei mit 9,8 Prozent begnügen. Das sind Welten, die da zwischen den Mainzern und den anderen Sendern liegen. Einen großen Teil zur Dominanz am Montag beigetragen hat "Nord Nord Mord", das in der Primetime auf 7,33 Millionen Zuschauer kam und damit fantastische 22,0 Prozent Marktanteil erreichte. Die "Tagesschau" als zweitmeistgesehene Sendung des Tages erreichte fast zwei Millionen Zuschauer weniger.

Und sogar beim jungen Publikum war der Krimi gefragt: 1,39 Millionen Zuschauer im Alter zwischen 14 und 49 Jahren sorgten in dieser Altersklasse für starke 12,3 Prozent Marktanteil - besser lief es für die Krimireihe übrigens noch nie. Damit musste sich das ZDF nur "The Big Bang Theory" bei ProSieben geschlagen geben und landete noch vor "Rach, der Restauranttester" und "Wer wird Millionär?" bei RTL und den US-Serien von Sat.1.

Am Nachmittag holte unterdessen "Bares für Rares" einen neuen Rekord: Mit 400.000 Zuschauern im Alter zwischen 14 und 49 Jahren landete man bei 12,1 Prozent - besser lief es bis dato noch nie. Auch insgesamt war Horst Lichter mit 2,94 Millionen Zuschauern und 23,5 Prozent um 15 Uhr mal wieder nicht zu schlagen.

Das Erste tat sich gegen die starke Konkurrenz schwer: Am Abend sahen sich 3,06 Millionen Menschen die Naturdoku "Wildes Südafrika" an, was immerhin für 9,2 Prozent Marktanteil reichte. "Hart aber fair" kam danach allerdings nur noch auf 2,63 Millionen Zuschauer und 8,4 Prozent. Am Nachmittag unterhielt "Sturm der Liebe" trotz der starken ZDF-Konkurrenz 2,04 Millionen Zuschauer und erreichte damit 16,3 Prozent Marktanteil.