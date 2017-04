Panzer mit Tief, "Let's Dance" legt bei Jungen zu

© Sat.1/Willi Weber

Nach dem Hoch der Vorwoche kam nun die Ernüchterung: "Paul Panzers Comedy-Spieleabend" sank am ersten wirklich sonnigen Freitag auf ein neues Tief. "Let's Dance" musste bei RTL zwar insgesamt Federn lassen, legte aber in der Zielgruppe zu.

In der vergangenen Woche durfte sich Sat.1 noch über neue Hochs seines neuen "Fun Freitags" freuen, nun gibt es zumindest für Paul Panzer die umgekehrte Meldung. Sein "Comedy-Spieleabend" markierte mit 1,52 Millionen Zuschauern in dieser Woche ein neues Tief. Auch in der Zielgruppe ging es nach dem Aufschwung der vergangenen Woche wieder spürbar nach unten. 730.000 Zuschauer schalteten die Spielshow diesmal ein, womit binnen Wochenfrist in der Zielgruppe rund 200.000 Zuschauer abhandenkamen und ein neues Tief aufgestellt wurde. Weil die Fernsehnutzung insgesamt etwas geringer war, erzielte Sat.1 aber dennoch immerhin noch 8,5 Prozent.

Auch an "Genial daneben" ging dies dann nicht spurlos vorüber. Die Rateshow musste im Vergleich zur Vorwoche ebenfalls Federn lassen, war mit 2,22 Millionen Zuschauern aber dennoch erneut das stärkste Glied am Freitagabend in Sat.1. In der Zielgruppe schalteten 1,09 Millionen Zuschauer die Show von Hugo Egon Balder ein. Das waren zwar so wenige wie seit dem Start der Neuauflage nicht. Auch hier mag man dies aber zum Teil auf das gute Wetter schieben können, denn der Marktanteil präsentierte sich mit 11,4 Prozent immerhin noch ordentlich.

Marktanteils-Trend: Genial daneben



Bei RTL bewegt sich "Let's Dance" unterdessen weiterhin unter dem Niveau der vergangenen Staffeln. Nach dem leichten Aufschwung ging es nun wieder auf 3,78 Millionen Zuschauer nach unten. Die knapp vierstündige Show erzielte insgesamt damit einen Marktanteil von 15,5 Prozent, scheint sich aber unterhalb der Marke von vier Millionen Zuschauern festzufahren. In der Zielgruppe gab es mit 1,58 Millionen Zuschauern allerdings immerhin einen Bestwert für die noch junge Staffel. Der Marktanteil kletterte auf sehr tolle 19,4 Prozent.

Bei Sat.1 lief es unterdessen auch im Anschluss an "Genial daneben" noch gut. Die "Rabenmütter" unterhielten im Schnitt 1,70 Millionen Zuschauer. In der Zielgruppe schalteten durchschnittlich 870.000 Zuschauer ein, womit die Sitcom einen guten Marktanteil von 10,1 Prozent erzielte. Noch besser lief es im Anschluss für eine Wiederholung von Martina Hills "Knallerfrauen", die es in der Zielgruppe sogar auf 900.000 Zuschauer und 11,4 Prozent brachten. Hugo Egon Balders fingierter Tod in "Pastewka" bescherte Sat.1 zur fortgeschrittenen Stunde dann noch 670.000 Zuschauer in der Zielgruppe und 9,7 Prozent.