Rach kommt nicht voran, kurze Freude bei RTL II

Christian Rach hat den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen nicht fortsetzen können, stattdessen verharrt der TV-Koch irgendwo in der Nähe des Senderschnitts. Bei RTL II lief es nur für die "Reimanns" gut, danach ging es steil bergab.

Vier der fünf meistgesehenen Sendungen bei den jungen Zuschauern in der Primetime kamen am Montag von ProSieben - alles Folgen von "The Big Bang Theory". Erst auf Rang fünf folgt mit "Wer wird Millionär?" ein RTL-Format. 4,48 Millionen Menschen sahen sich die neueste Ausgabe der Quizshow mit Günther Jauch an, beim Gesamtpublikum hatte das wie immer sehr gute 14,3 Prozent Marktanteil zur Folge. Und auch beim jungen Publikum sah es mit 13,1 Prozent vergleichsweise gut aus.

"Rach, der Restauranttester" konnte da nicht ganz mithalten. Die Gesamtreichweite fiel auf 2,74 Millionen und damit genau auf das Niveau der Vorwoche. 1,23 Millionen Zuschauer waren zudem zwischen 14 und 49 Jahren alt - das waren rund 100.000 Zuschauer weniger als zuvor bei "Wer wird Millionär?". Der Marktanteil ging entsprechend auf 12,5 Prozent zurück. Damit lag Rach zwar ungefähr auf dem Senderschnitt der vergangenen Wochen, der Aufwärtstrend ist aber gestoppt: Vor sieben Tagen erreichte der TV-Koch immerhin noch 13,0 Prozent.

Gemischte Gefühle auch bei RTL II: Während die "Reimanns" zur besten Sendezeit zunächst mit 1,24 Millionen Zuschauern und 6,5 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe überzeugten, ging es danach steil bergab. Schon der "Trödeltrupp" hatte direkt im Anschluss nur noch 750.000 Zuschauer und 4,3 Prozent. "Der Schnäppchenmacher" landete danach sogar bei nur noch 3,9 Prozent. Bei Vox erreichte eine Folge "Goodbye Deutschland" zunächst nur 6,2 Prozent Marktanteil, die zweite Folge steigerte sich dann aber schließlich auf deutlich bessere 7,4 Prozent. 1,22 Millionen Menschen sahen ab 21:15 Uhr zu. Ab 23:10 Uhr ging es für die Auswanderer-Doku aber wieder auf 5,9 Prozent zurück.