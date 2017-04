Mario Barth stürzt ab, Katastrophen-Tag für Sat.1

© RTL/Sebastian Drüen

In der vergangenen Woche ist er noch mit bärenstarken Quoten gestartet, doch schon in Woche zwei folgt ein herber Rückschlag für Mario Barth. Noch schlechter sah es für Sat.1 aus, das fast den ganzen Tag bei einstelligen Marktanteilen hängen blieb.

In der vergangenen Woche ist die neue Staffel von "Mario Barth deckt auf" mit 3,59 Millionen Zuschauern und 18,0 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe mit richtig guten Werten gestartet. In dieser Woche musste der Comedian aber schon deutlich kleinere Brötchen backen: Nur noch 2,80 Millionen Menschen schalteten ein, mehr als 13,0 Prozent Marktanteil war nicht drin. In der werberelevanten Zielgruppe hatte die Sendung sogar etwas weniger Zuschauer als das ZDF zur gleichen Zeit und so musste man "Aktenzeichen XY" den Tagessieg in der Primetime überlassen. "Stern TV" steigerte sich im Anschluss auf 14,2 Prozent.





Einen Tag zum Vergessen erlebte derweil Sat.1: Das "Frühstücksfernsehen" kam noch auf 12,9 Prozent Marktanteil und war damit so etwas wie der letzte Rettungsanker des Senders. Kein anderes Format erreichte im Anschluss zweistellige Werte - nicht einmal die "Klinik am Südring", die in den vergangenen Tagen am Nachmittag zu überzeugen wusste, am Mittwoch aber mit 7,5 Prozent komplett versagte. Am Abend zeigte Sat.1 "15 Dinge, die Sie über Schokolade wissen müssen" und erreichte damit nur 1,22 Millionen Zuschauer und 5,1 Prozent.

Schlechte Nachrichten auch für kabel eins, wo der neue Vorabend nach wie vor nicht in Schwung kommt. "Schätze unterm Hammer" und "Sicher ist sicher" wurden gestern von 370.000 und 450.000 Menschen gesehen - eigentlich viel zu wenig für den Sender. Mit 2,9 und 2,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe lagen die beiden Formate weit unter dem Senderschnitt, ein Aufwärtstrend ist derzeit nicht zu erkennen.

Richtig gut lief es dagegen für ZDFneo, das am Mittwoch beim Gesamt-Tagesmarktanteil auf einem Niveau mit ProSieben lag - und noch vor kabel eins und RTL II. Vor allem "Ein starkes Team" und "Wilsberg" überzeugten ab 20:15 Uhr mit 2,10 und 1,42 Millionen Zuschauern, die Marktanteile lagen mit 6,7 und 6,0 Prozent deutlich über dem Senderschnitt. Auch beim jungen Publikum lief es mit 2,7 und 2,4 Prozent rund. Am Vorabend erzielte "Bares für Rares" nach der Verschiebung auf den 18:35-Uhr-Sendeplatz erstmals wieder mehr als eine Million Zuschauer: 1,04 Millionen um genau zu sein. 4,6 bei allen und 3,3 Prozent bei den jungen standen auf der Uhr. "Clever abgestaubt" kam danach noch auf 740.000 Zuschauer und 2,8 (insgesamt) und 2,4 (14-49) Prozent Marktanteil.

Einen guten Einstand hat am Mittwoch "Raw" bei ProSieben Maxx gefeiert: 270.000 Zuschauer ab drei Jahren sahen sich die Wrestling-Show ab 22:30 Uhr an, 150.000 davon waren zwischen 14 und 49 Jahren alt. Der Marktanteil in der Zielgruppe lag bei sehr guten 3,0 Prozent. Zur besten Sendezeit enttäuschte eine alte Folge von "V - Die Besucher" mit 160.000 Zuschauern und 0,7 Prozent in der Zielgruppe.