Starke Formel 1 kaschiert Quoten-Sorgen von RTL

Das China-Rennen der Formel 1 hat gegenüber dem Vorjahr zahlreiche Zuschauer hinzugewonnen und sowohl RTL als auch Sky starke Quoten beschert. Abseits davon gab es für RTL am Sonntag allerdings kaum Gründe zum Jubeln.

Mit Tagesmarktanteilen von jeweils 10,7 Prozent mussten sich ProSieben und RTL am Sonntag die Marktführerschaft in der Zielgruppe teilen - während man bei ProSieben mit diesem Wert durchaus zufrieden sein kann, ist er für den Kölner Sender nicht gerade als großer Erfolg zu werten, hatte man in den Morgenstunden doch sogar die quotenstarke Formel 1 im Programm, die sich im Vergleich zum Vorjahr sogar deutlich steigern konnte.

3,70 Millionen Zuschauer verfolgten ab kurz nach 8 Uhr den Großen Preis von China und damit fast eine halbe Million mehr als 2016 - keine andere Sendung eines Privaten verzeichnete am Sonntag eine höhere Reichweite. Der Marktanteil belief sich auf hervorragende 39,8 Prozent und fiel bei den 14- bis 49-Jährigen mit 37,0 Prozent ähnlich stark aus. Aber auch Vor- und Nachberichterstattung waren mit Marktanteilen von jeweils mehr als 20 Prozent in der Zielgruppe gefragt.

Starke Quoten verbuchte zudem Sky mit seiner Live-Übertragung aus Shanghai Dort verzeichnete das Formel-1-Rennen am Sonntagmorgen nämlich weitere 410.000 Zuschauer, die dem Bezahlsender einen richtig guten Marktanteil von 4,4 Prozent beim Gesamtpublikum sowie 3,9 Prozent in der Zielgruppe bescherten. Auch hier ging es im Vergleich zum Vorjahr kräftig nach oben - die Reichweite zog um fast 100.000 Zuschauer an.

Doch zurück zu RTL, wo die Formel 1 am Sonntag für einen der wenigen Lichtblicke sorgte. Wiederholungen von "Rach, der Restauranttester" blieben mittags ebenso einstellig wie der anschließende "DSDS"-Aufguss vom Vortag. Am Abend kamen "Die Schlümpfe 2" zudem nicht über 9,4 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe bei insgesamt 1,90 Millionen Zuschauer hinaus, ehe "Spiegel TV" bei 7,2 Prozent hängen blieb. Am Vorabend schlugen sich aber zumindest "Die Versicherungsdetektive" mit 13,0 Prozent wacker.