Samstagskrimi "Friesland" überzeugt Jung und Alt

Der fünfte Film der Krimireihe "Friesland" sicherte sich am Samstag den Primetimesieg. Das ZDF überzeugte mit seinem Samstagskrimi auch in der jungen Zielgruppe. Nach dem schwachen Auftakt endete "Die Dasslers" im Ersten derweil auch durchwachsen.

Mit Shows hat das ZDF am Samstagabend nur selten ein glückliches Händchen bewiesen. Dabei sind die Versuche auf der großen Bühne aus Quotensicht auch gar nicht unbedingt nötig: Mit seinen Samstagskrimis können sich die Mainzer nämlich immer wieder über ein großes Millionenpublikum freuen. So heimste sich auch "Friesland" an diesem Karsamstag mit genau sechs Millionen Zuschauern wieder den Primetimesieg ein. Mit genau zwanzig Prozent lief es für den fünften Film der Krimireihe famos. Es gibt allerdings auch ein Luxusproblem: So "wenige" Zuschauer hatte "Friesland" bisher noch nicht, erst im Februar wurde mit 7,34 Millionen Zuschauern noch ein neuer Rekord erzielt.

Freuen darf man sich über den erfolgreichen Abend in Mainz allerdings natürlich dennoch, insbesondere auch, weil "Friesland" längst nicht nur beim älteren Publikum überzeugte. In der Zielgruppe der 14- bis 49-jährigen Zuschauern erreichte der Krimi durchschnittlich 1,20 Millionen Zuschauer. Im Tagesranking holte sich das ZDF damit auch in der jungen Zielgruppe den Primetimesieg noch vor "Deutschland sucht den Superstar", das allerdings auch eine deutlich längere Laufzeit hatte. Mit einem Marktanteil von 13,1 Prozent lief es für "Friesland" jedenfalls sehr gut. "Der Kriminalist" überzeugte im Anschluss noch 900.000 Zuschauer in der Zielgruppe und holte damit noch tolle 9,8 Prozent. Insgesamt blieben 4,27 Millionen Zuschauer im Anschluss an "Friesland" dran. Das entspricht einem Marktanteil von guten 15,8 Prozent.

Endgültige Ernüchterung herrscht dagegen bei der ARD. Nach der schon nur durchwachsenen Premiere am Karfreitag konnte auch der zweite Teil von "Die Dasslers – Pioniere, Brüder und Rivalen" am Samstag nicht mehr viel bewegen. 3,23 Millionen Zuschauer schalteten diesmal ein und damit ein bisschen weniger als noch beim ersten Teil. Mit 10,8 Prozent lief es allenfalls durchwachsen. In der jungen Zielgruppe erreichten "Die Dasslers" diesmal 880.000 Zuschauer und damit wie einen Abend zuvor solide neuneinhalb Prozent. Der zweite Teil von "Das Programm" wurde anschließend von 2,09 Millionen Zuschauern gesehen, was nur mauen 8,1 Prozent entspricht. In der jungen Zielgruppe blieben 580.000 Zuschauer dran, womit Das Erste hier sechseinhalb Prozent erzielte.