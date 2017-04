Sat.1: "Promi-Backen" gewinnt Zuschauer hinzu

© Sat.1

Die Sat.1-Show "Das große Backen - Promispezial" hat in der zweiten Woche einige Zuschauer hinzugewinnen können. Für "Grey's Anatomy" lief's bei ProSieben dagegen ähnlich mäßig wie zuletzt. Etwas erholt zeigte sich die Vox-Serie "Ransom".

Während sich "Das große Backen" für Sat.1 im Herbst mit Marktanteilen von bis zu 17 Prozent am Vorabend zum großen Erfolg mauserte, besteht beim Blick auf die Quoten des seit der vorigen Woche laufenden "Promispezials" noch Luft nach oben. Allerdings gelang es dem Format am Mittwochabend zumindest, im Vergleich einige Zuschauer hinzuzugewinnen. Im Schnitt verfolgten 2,16 Millionen Zuschauer die Sendung und damit über 300.000 mehr als noch sieben Tage zuvor.

In der Zielgruppe zeigte der Trend ebenfalls nach oben: Dort steigerte sich der Marktanteil von 8,0 auf 8,7 Prozent, was ja bereits dem aktuellen Senderschnitt entspricht. Noch dazu klappte das Zusammenspiel zwischen der Backshow und dem im Anschluss gezeigten "Geschmacks-Countdown" gut: Mit einem Marktanteil von 9,5 Prozent in der Zielgruppe wusste "Top Ten!" ab 22:50 Uhr zu überzeugen, insgesamt blieben 1,35 Millionen Zuschauer dabei.

Keine Steigerung erfuhr dagegen die ProSieben-Serie "Grey's Anatomy", die wie schon in der Vorwoche den Sprung in die Zweitelligkeit verpasste. Mit Marktanteilen von 9,7 und 9,6 Prozent lief's recht mäßig - gemessen an "Supergirl" war die Serie dennoch ein Erfolg. Die Superhelding markierte im weiteren Verlauf des Abends mit gerade mal 5,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe ein neues Tief. Von den 1,43 Millionen Zuschauern, die "Grey's Anatomy" sahen, hielt "Supergirl" nur 660.000 vor dem Fernseher.

Durchwachsen verlief auch der Serien-Abend von Vox, wo einzig "Rizzoli & Isles" mit 2,09 Millionen Zuschauern und einem Marktanteil von 7,0 Prozent in der Zielgruppe zu überzeugen wusste. "Ransom" ließ das Tief der Vorwoche zwar deutlich hinter sich, blieb mit nur 5,3 Prozent Marktanteil jedoch blass. Richtig hart erwischte es jedoch das Staffel-Finale von "Motive", das ab 22:08 Uhr gerade mal noch 3,2 Prozent erzielte. Mehr als 860.000 Zuschauer konnten sich am späten Abend nicht für die kanadische Krimiserie begeistern.